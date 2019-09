Seis consejos de moda que toda mujer 'curvy' debe conocer

Si eres una mujer curvy (caderas anchas) y cada que vez que sales de 'shopping' te complicas porque no encuentras nada que se adecue a tu anatomía, tranquila.

Presta atención a los consejos de moda del portal 'Glamour', que recomienda lucir orgullosa tu cuerpo y usar la ropa que más te agrade.

1. Olvídate de los vestidos ‘costalito’. Durante mucho tiempo las mujeres curvy salían de fiesta utilizando un vestido tipo toga, teniendo opciones muy limitadas y demostrando que no aceptan su cuerpo. Atrévete a usar vestidos con lentejuelas, estampados y los que más te gusten.

2. Apoya marcas con variedad de tallas. A más marcas que tengan diversidad de tallas, tendrás más opciones para elegir. La moda y las empresas de prendas también deben ser inclusivas y dirigirse a todo tipo de público.

3. No temas usar prendas ajustadas. Siempre se ha pensado que las chicas curvy, deben usar solo ropa ancha. No. El truco está en acentuar lo ajustado en las partes correctas, por ejemplo la cintura (no las caderas), no debe ser entallado, solo que se ajuste a las partes que le darán forma a tu cuerpo.

4. Apuesta por looks nuevos. Si has sido curvilínea siempre, lo más probable es que ya tengas un estilo definido. Sin embargo, puedes alternar con prendas, tipo casacas, chalecos, faldas, jumpsuits y vestidos.

5. Inspírate en celebrities curvys. Ashley Graham, Danielle Brooks, son algunas de las celebrities de la moda en que puedes inspirarte hasta encontrar el look que más te guste. Mira sus cuentas de Instagram y aprenderás cómo lucir mejor.

6. Dile adiós a los estereotipos. Si toda la vida te han dicho “no uses rayas”, “no uses estampados”, “no uses escotes”, es momento que tú misma sigas tus reglas. Si te sientes bonita con este tipo de ropa, nadie tiene por qué decirte que no la uses.