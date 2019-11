Seis consejos para saber cómo vestir en un evento de etiqueta

Tras recibir una invitación para un bautizo, matrimonio y otro evento importante, lo primero que pensamos es en cómo debemos ir vestidos.

Al respecto, Vogue nos trae una guía para esos códigos de etiqueta que nos confunden. Son seis consejos básicos para tener claro qué es lo que debes ponerte para este tipo de eventos:

1. Ir de largo. Si lees esto en la invitación que recibes, te indica que el vestido debe ser largo y de telas como el terciopelo, gasa, seda o encaje. Es un asunto más serio.

2. Cóctel. Del mismo modo, esta palabra describe un vestido corto. Este puede ser a la altura de la rodilla o unos centímetros más arriba. Del mismo modo, la tela es de carácter más relajado y con detalles más llamativos.

3. La invitación dice mucho. ¿No sabes cuán elegante es el evento? Pues si la tarjeta tiene caligrafía y sello de lacre, te dice que se trata de un evento elegante. Pero si esta tiene más colores, te indica que la vestimenta puede ser menos formal.

4. Calzado. Analiza el lugar al que te han citado. Investiga en internet si su piso es de es grava, pavimento o césped. Esto te dará una idea de los zapatos y el tacón que puedes usar. Una gran recomendación es no sacarte los zapatos en la pista de baile. No sabemos si hay un pedazo de cristal o alguien te puede pisotear. ¡Cuidado!

5. El clásico negro. El negro es un color clásico. No tengas miedo en recurrir a él en caso no entiendas mucho el código de la invitación.

6. No tener miedo a preguntar. Al final siempre te queda preguntar a los anfitriones cuál será el color de la fiesta para no desentonar. También busca saber sobre el tipo de piso que habrá para no equivocarte con los zapatos.