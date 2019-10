Shakira, Justin Bieber, Kenya West y otros artistas que no dudaron en fusionar la música con la moda

En los últimos años, la competitividad en la industria de la moda ha impulsado a muchas marcas a apostar por innovación y tecnología, y ya no solo a confiar en producir o seguir tendencias para generar colecciones exitosas, sino también ha realizar importante colaboraciones con los cantantes más populares como el caso de Shakira , Kenya West, Justin Bieber y más.



Esta alternativa ha resultado ser muy beneficiosa y ha tenido mucho éxito en los últimos ya que los artistas han logrado impregnado su estilo y ADN en las marcas gracias a su creatividad para crear piezas únicas que muchas veces generan sold out en ventas.



En esta nota te vamos a contar lo casos más exitosos que han resultados de la colaboración entre la música y la moda a lo largo de estos últimos años.



¿QUÉ ARTISTAS HAN COLABORADO CON LA MODA?

SHAKIRA



En el caso del mundo de las joyas, la cantante colombiana y 11 veces ganadora del Grammy, Shakira, sorprendió este año al anunciar su asociación a la marca danesa de joyas Pandora, con la que buscan inspirar a las mujeres de hoy a celebrar quienes son y expresar su estilo personal con seguridad.



JUSTIN BIEBER Y ARIANA GRANDE

​

H&M ha usado más de una vez este tipo de colaboraciones. Desde su exitosa colección junto a el cantante canadiense Justin Bieber el 2017, hasta su más reciente anuncio de la mano de la cantante Ariana Grande, que está inspirada en su estilo particular y su último disco: Thank U, Next.

KENYA WEST



Las marcas urbanas tampoco son ajenas a esta fórmula. Una de las colaboraciones más exitosas en la historia de la moda es la que nació entre el popular rapero y compositor de hip hop, Kanye West, y adidas Originals. Desde el 2013, el músico ha revolucionado el rubro con su famosa línea Yeezy, cuyas zapatillas se agotan a pocas horas de salir a la venta.



La exclusividad detrás de las Yeezy genera que sean un objeto codiciado por los fashionistas a nivel mundial, siendo uno de los productos cuyo valor de reventa online puede duplicar o triplicar su precio original. A esto se le suma la originalidad innata del músico en cada colección, y un diseño de alta tecnología, propio de la marca.