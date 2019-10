Siete consejos para mejorar la apariencia de tu cabello

Muchas mujeres sueñan con tener un cabello radiante y saludable. Claro que este necesita de tiempo y cuidado diario para llegar a ese punto. Sin embargo, hay diferentes modos naturales para evitar que este se vea mal.

Es por ello que especialistas de Elvive brindaron siete consejos para garantizar un cuidado básico a la cabellera. ¡Practícalos y poco a poco verás los cambios!

Cepillarlo todas las noches. Dale entre 10 a 20 pasadas al cabello, dependiendo de su grosor. Recuerda peinar es como exfoliar, ya que estimula la circulación sanguínea, su crecimiento y elimina restos.

Agua fría. El agua fría estimula la circulación sanguínea y cierra la cutícula, lo que significará que tu cabello se verá más brillante. De todos modos, busca cambiar de temperaturas en el lavado pues el agua fría no disuelve la grasa. ¡Ojo a ese dato!

No frotar el cabello. Al salir de la ducha, cubrimos nuestra cabeza con una toalla. El problema se da cuando al intentar secarlo, lo frotamos de manera fuerte contra la tela. Esto no debe ser así. Es más, la toalla debe ser de algodón y el secado tan solo empuñando un poco de pelo. De este modo, estos no se romperán.

Peine con cerdas anchas. Las cerdas delgadas solo desgarrarán tu cuero cabelludo y le quitarán volumen al pelo. Lo mejor es usar esta clase de cepillos pues no daña la fragilidad de la cebra capilar.

No a los nudos. Un bueno truco para desenredarlo es el uso de mascarillas o un buen acondicionador. Puedes buscar uno en base de aceite de coco, el cual te ayudará a darle suavidad a tu cabellera.

Secador profesional. Si eres de las que necesita secarse el cabello sí o sí, lo mejor es adquirir un secador profesional y reducir el tiempo del mismo.

Producto a tu medida. La salud de tu pelo dependerá del champú y acondicionador que uses. Es por ello que debes buscar el producto que te brinde los nutrientes que necesitas, algo que solo te lo dará a conocer un estilista.