En las últimas temporadas, los colores vibrantes como el fucsia, el azul eléctrico o el verde lima han acaparado pasarelas y vitrinas alrededor del mundo. Sin embargo, este verano también los tonos pasteles se robarán parte de la atención, pues serán tendencia en el 2020.

Es por eso que en la siguiente nota, Ziol brinda los mejores consejos para llevar estos colores en accesorios y armar un look moderno y divertido para el verano.

1. Combinar colores pasteles no suele ser algo demasiado complicado, ya que estos colores suelen convivir en armonía entre sí o con colores neutros. Si prefieres esta última opción, lleva un bolso en tono pastel como lila o menta, quedará muy bien con prendas negras o blancas, siendo esta última alternativa la más acertada durante los meses de verano.

2. El total look es una de las opciones más trendy para sumarse a esta moda. Un conjunto en color rosa cuarzo, por ejemplo, acompañado de una mochila miniatura será una excelente opción para un brunch o un compromiso de día.

3. Si llevar un solo color no es lo tuyo, puedes concentrar la atención en los accesorios. Una cartera en color celeste, acompañada de un pañuelo, por ejemplo, puede ser el toque perfecto para realzar cualquier look durante esta temporada.

4. Para combinar colores pasteles entre sí puedes seguir la misma línea cromática o jugar con los opuestos. Una cartera rosa podría ser el complemento perfecto para una prenda lila durante estos meses de calor.

5. Los colores pasteles no son exclusivos de los looks de día. Para incorporarlos en looks nocturnos, lo ideal es sumarle brillo optando por accesorios con texturas, aplicaciones o detalles diferentes.