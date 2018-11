¿Los zapatos blancos serán tendencia durante el verano?

La tendencia en zapatos para esta temporada va desde las sandalias hasta los mules, pero a esta lista se suma una opción que tiene que ver con el color: los zapatos blancos.



Desde siempre, nos han dicho que el color blanco en los zapatos está reñido con el buen gusto, prohibido, catalogado como antiguo y visto como poco elegante.

"El total white se ha impuesto en el estilo urbano cambiando su posición en el mundo de la moda. Es un color que viene conquistando, al punto de coronarse como la tendencia más 'cool' e imprescindible de la temporada", afirma la diseñadora Milagro Olivares de la marca 'Míloli'.

Un color que ha dejado de ser controvertido para sumarse como la clave a todos nuestros looks, Milagro nos enseña cómo llevarlos en la temporada de verano, y sin que parezcas que te vas a casar o hacer la primera comunión.

1.Limpios no, impecables: parece no importante, pero en este caso es fundamental, unos zapatos blancos deben estar siempre blancos. Recuerda no son unas zapatillas.

2. Todo blanco: La opción perfecta para ir a la oficina, si quieres un acierto para una reunión en el trabajo, usa un traje blanco más zapatos blancos.

3. Tono sobre tono: Combínalo con un color fuerte como el amarillo, usando short o mini faldas y será tu look más veraniego de la temporada. Por supuesto, mejor utilizarlo con tacones.

4. Vestido Lady: Llévalos con un vestido ajustado en color pastel y unos stilettos, serán la pareja perfecta. Todo un lujo.

5. Perfectos para ocasiones especiales: una cena con amigos y hasta para usarlo en un look de invitada de boda, son los stilettos y zapatos de vestir de taco ancho, en color blanco.

