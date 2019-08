Gianella Neyra se confiesa en 'Para Ellas': "No estoy tan loca" | ENTREVISTA

La vemos cada sábado en el programa ‘Mujeres sin filtro’ y acaba de estrenar la película ‘Recontra loca’. No obstante, la actriz Gianella Neyra dice que no es tan disparatada como su personaje en el largometraje. Eso sí, odia la mentira y una de sus frases favoritas es ‘¡auxilio, quiero dormir!’.



¿Tocas algún instrumento musical?

No, me hubiera encantado, pero no he tenido el tiempo de estudiarlo aún.



¿Alguna vez fuiste tan loca como tu personaje en la película?

No, no soy tan loca.



¿Qué te gustó más del personaje?

Su bondad, porque trata de resolver y entender las situaciones, eso me conmovió.



Las frases que más repites son...

‘Sí se puede’ y ‘¡auxilio, quiero dormir!’.



¿Cuál es el lugar que te gusta frecuentar?

El cine, para perderme en la realidad de la película.



Lo que más aprecias de tu vida es...

Mi familia, mi trabajo y la gente a la que me gusta apachurrar.

Te pones de buen humor cuando...

Veo a mis hijos reír, como rico, estoy en la playa o me relajo.



Prefieres la ropa de dormir...

Cómoda, amo estar en pijama.



¿Qué te aburre?

La mentira, porque es una pérdida de tiempo.



¿Crees que eres buena contando chistes?

No, soy pésima contando chistes, pero muy buena para escucharlos y reírme mucho.



¿Qué te ha hecho madurar?

Los golpes en la vida, las equivocaciones, los viajes, las experiencias y vivir fuera del país.

¿Eres llorona?

Sí, recontrallorona y me parece supersaludable, ah. Una buena llorada hace muy bien.



Lo mejor que cocinas es...

El delivery (risas).



¿Cuál es tu trago preferido?

No tomo mucho, pero me agrada tomar un buen vino tinto, de vez en cuando.



No te gusta la gente que...

Se rinde rápido y es pesimista.



¿Qué valoras en las personas?

Su valentía y fuerza para salir

adelante.



¿Cuántos mejores amigos tienes?

No son muchos, pero son de toda la vida.



¿Confías en la gente con facilidad?

Sí y no. Sucede que tengo como un sexto sentido para la gente, eso hace que me enganche rápidamente o no.



Lo que más te molesta de ti es...

Mi terquedad, aunque a veces la aprecio.



¿La música te puede cambiar de humor?

Sí, es maravillosa.



¿Fumas?

No.



¿Sabes otro idioma?

Sí, inglés.



Los principales valores que inculcas a tus hijos son…

La honestidad, las ganas de salir adelante y la fuerza.



¿Cuáles son los nombres de tus hijos y por qué se los pusiste?

Salvador y Gaetano, los elegí porque me encantan.