Algunos signos zodiacales suelen estar mejor solteras que en pareja, ya que disfrutan al máximo cada minuto de su vida sin necesidad de estar con alguien. Esto no significa que no puedan mantener una relación, sino que la libertad los atrae al máximo.

Aquí te decimos cuáles son los signos zodiacales de mujeres que están mejor solas que en una relación de pareja.

Aries: Usualmente impulsivas, buscan resultados instantáneos y no hay nadie que pueda dárselos más rápido que ellas mismas, por ello cuando están solteras son felices, pues van a su ritmo y hacen lo que quieren, cuándo y cómo lo deseen.



Tauro: Es de las más testarudas e independientes, no necesitan de nadie para lograr lo que se proponen. La mujer tauro prefiere estar soltera y quizá su practicidad le haga pensar dos veces al tener una relación de pareja.



Piscis: Creativa y soñadora, no es que vaya por las nubes, sino que se refugia en sus anhelos cuando las cosas no le van bien, además siempre encuentra tiempo para hacer lo que le gusta y es capaz de disfrutar de los detalles más allá de si está soltera o no.



Sagitario: La mujer sagitario le encanta su libertad, pues esta le permite hacer todo lo que se propone y siente que estando en una relación van a haber detalles que cambiar. Además, suele ser brutalmente sincera y no todos pueden tomar a bien esta opinión.



