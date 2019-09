Natalia Salas: ‘Soy la que hace reír a mis amigas’ | ENTREVISTA

Divertida, empeñosa y con grandes deseos de crecer, la actriz, locutora radial y ahora conductora de televisión en ‘El show después del show’, Natalia Salas, no pudo resistirse a responder todas nuestras preguntas.



Eres una mujer...

Transparente y leal al mil por ciento.



¿Mayormente de qué humor te levantas?

Contenta y agradecida.



Si fueras un helado, ¿de qué sabor serías?

De lúcuma.

¿Qué estabas haciendo cuando te avisaron que serías conductora en ‘El show después del show’?

Estaba tranquila en mi casa y recibí la llamada de Gisela (Valcárcel).



¿Qué deseas transmitir en tu programa?

Que se puede soñar, ser fuerte, no hay nada que nos pueda vencer y que podemos ser felices.



Algo que nunca comes...

No me gusta el pescado.



¿En qué momento del día dejas a un lado tu celular?

En muchos momentos, por ejemplo cuando almuerzo o estoy con mi novio (Sergio Coloma).

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan loca eres?

Once creo, pero loca bien. Me gusta divertirme, tengo 32 años y mi niña interior es muy activa. Soy la que hace reír a mis amigas. Soy muy espontánea.



Tu palabra preferida es...

Fiesta.



Dos cualidades de un hombre que te enamoren...

Que sea detallista y limpio.



Estar enamorada es...

Vibrar bonito.

Gastas la mayor parte de tu dinero en...

Comida para mis gatos, perfumes y cosas para el pelo.



Algo que te falta comprar...

Me falta comprar una casa con mi novio.



Un deseo que te falte cumplir...

Tres. Ser mamá, adoptar un niño e irme de safari a África.

Tu mayor temor es...

Las cucarachas voladoras.



¿Recuerdas tus sueños?

Sí, son muy vívidos, como películas.



¿Zurda, diestra?

Diestra.



¿Practicas algún deporte?

Pilates reforme.

¿Te raparías el cabello por un personaje?

Sí.



¿Ingresarías a la política?

No.



¿Tienes alguna pesadilla recurrente?

Gracias a Dios, no.



Si pudieras regalar un deseo, ¿a quién sería?

A mi Natalia de niña.