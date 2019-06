Natalia Salas: ‘Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida’ | ENTREVISTA

Natalia Salas ha demostrado ser una artista completa, graciosa y divertida. La actriz hizo un alto en sus ensayos en ‘El artista del año’ para responder nuestro cuestionario y esto fue lo que nos reveló.



Natalia, la fortaleza es...

Luchar cada día por las metas personales, pase lo que pase.



Una fruta que te encanta...

Mango.



Ser parte de la gran final de ‘El artista del año’ es...

¡Increíble! Me gustaría mucho alzar la copa. Estoy trabajando para eso. Sueños sin esfuerzo se quedan en sueños y no se vuelven realidades.



Si pudieras hablar con cualquier persona viva o fallecida, ¿con quién sería?

Con mi bisabuela, para hacerle algunas preguntitas sobre mi bisabuelo, je, je, je.

Un deseo que puedes comprar...

Los deseos que tengo se logran con esfuerzo. Felizmente, porque plata no tengo.



¿Si no fueras tú, que dirías de ti?

¿De dónde saca tanta energía esa flaca?



Un postre que te fascina...

Torta de chocolate.



Una meta por cumplir...

Comprar una casa.



¿Qué ropa te pones al llegar a casa?

Mi pijama.

¿Crees en la reencarnación?

Sí.



Eres una mujer...

Íntegra y poco cotidiana.



El amor es...

La energía que mueve el mundo, nos falta tenerlo más entre unos y otros.



Ser madre, ¿está en tus planes?

Sí.



Tres cualidades que debe tener tu pareja sentimental...

Que le gusten los animales y sea sincero y fiel.

¿Tienes tatuajes?

Sí, uno de mi gato mayor.



Tu perfume favorito es...

Soy adicta a los perfumes, tengo como 30 frascos.



Si fueras un animal, ¿qué serías?

Una pantera.



¿Qué clase de personas son las que te dan lástima?

Las envidiosas.

¿Perdonarías una infidelidad?

De ninguna manera.



¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida?

Creo que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida.



¿Eres una persona supersticiosa?

No mucho.



Lo que más te gusta de ti es...

Soy leal hasta los huesos.



¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto?

Para mí o es blanco o es negro; frío o caliente. No me gustan los grises ni lo tibio en situaciones y menos en la gente, es mi virtud y también mi defecto.