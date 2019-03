Nataniel Sánchez se define como una chica frontal, apasionada y autentica | ENTREVISTA y FOTOS

Es una chica dulce y de mirada tierna, sin embargo, Nataniel Sánchez revela que también es una mujer frontal e intensa. Así nos lo cuenta la recordada ‘Fernanda’ de ‘Al fondo hay sitio’, quien pronto se lanzará como cantante. Ella aceptó resolver nuestro cuestionario donde, además, revela estar enamorada de la vida.



El amor es...

El sentimiento más puro que transforma para bien.



Eres una chica...

Frontal, apasionada, auténtica.



¿Dónde estabas cuando te llamaron para tu primer trabajo?

Bailando.



Hacer cine en Perú es...

Una responsabilidad.

¿Cómo mantienes tu figura?

Con alimentación sana y deporte.



¿Cuál ha sido tu personaje más querido?

‘Fernanda de las Casas’, de ‘Al fondo hay sitio’.



Un personaje que te gustaría interpretar...

Tengo muchos, podría decirte un personaje con problemas mentales o adicciones.



Un deseo...

Que no exista más maltrato animal.

¿Cómo te describirías en tres palabras?

Honesta, intensa y sensible.



¿Tu estatura te jugó alguna mala pasada?

No.



De niña, ¿qué querías ser?

Tuve la suerte de querer ser siempre artista.



Tu frase preferida es...

¡A ser felices!



¿Tienes un objeto que valoras mucho?

Creo que no.



El dinero es...

Importante para cubrir necesidades básicas.

Una meta por cumplir...

No puedo decir solo una.



¿Estás enamorada?

Sí, siempre he estado enamorada de la vida.



¿Qué país te encantaría conocer?

Tailandia.



Te gustaría casarte o convivir...

Ambos.



Un proyecto...

Grabar el tema ‘Tú y yo’ con mi amigo Daniel Guevara.

Tres cualidades que debe tener un hombre para que te enamore...

Debe ser honesto, no celoso ni machista.



¿Te pareces a lo que tu signo zodiacal dice de ti?

Creo que el signo es relativo.



Un regalo que te hace feliz...

Una buena conversación.



Tu flor preferida es...

El clavel.