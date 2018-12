Navidad y Año Nuevo: Cuidado con la resaca por fiestas de fin de año | FOTOS

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo motivan reencuentros, brindis y agasajos en los que suele haber alcohol, pero muchas veces con excesos y malas combinaciones que llevan a tremendas resacas, papelones, intoxicaciones y accidentes que arruinan la celebración.



Lo primero que debe saber -indican especialistas en salud- es que ni el caldo de gallina ni el ‘cebiche levantamuertos’ ni antiácidos son ideales para combatir la resaca y reponer el cuerpo.

Rosa Salvatierra, nutricionista del Instituto Nacional de Salud, aconseja que, antes y después de la fiesta, se consuma alimentos ligeros (ensaladas de vegetales o frutas).



A su vez, la nutricionista Lorena Romero sugiere, por ejemplo, un jugo de papaya o granadilla, agua de linaza y lo principal: hidratar al cuerpo tomando agua antes y después (ayuda a limpiar toxinas y a recomponer el metabolismo).

Tenga cuidado con el licor adulterado o ‘bamba’ y si sale de casa, planifique bien su regreso, tenga cargado su celular y lleve bien la cuenta de cuántos ‘traguitos’ está tomando.

DESPEJE MITOS



Especialistas de Diageo recuerdan que el consumo de alcohol debe ser responsable, informado.



- Tomé poquito, puedo manejar. Falso. Si va a conducir no beba licor.

- Resisto, no me mareo fácil. Cuidado. Además del exceso de alcohol, hay factores de peso, sexo, ánimo, bioquímica (reacciones del organismo).

- Con estómago lleno podré beber más alcohol. No. El efecto de la absorción será más lento, pero igual afecta. Es importante alimentarse (al menos con snacks balanceados) antes, pero no por eso tome de más.

- El café neutraliza efectos del licor. Puede hacer sentir más despierto, pero no elimina la cantidad de alcohol en el cuerpo.

- Con alcohol mejora el rendimiento sexual: Quizás sienta más confianza, pero lo real: disminuye.

- Mezclo con bebidas energéticas y tomo más tiempo: Es combinación muy dañina. Tampoco mezcle con medicinas.