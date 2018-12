Navidad con padres separados

La Navidad es la celebración familiar más esperada del año. Sin embargo, para muchos padres divorciados o separados es una fecha que trae conflictos y discusiones, ya que no suelen llegar, ni amistosamente, a un acuerdo de con quién y en dónde pasarán sus hijos estas fiestas.

El psicólogo Walter Hinojosa señala que los más perjudicados con esto son los niños, pues a veces ellos tienen que decidir ‘a dedo’ si se van con papá o mamá. Esto, aunque lo duden, genera en los chicos sentimientos de culpa, tristeza y dolor. Para evitar que tus hijos sufran por ese tema, el especialista te brinda los siguientes consejos:

Habla con tu expareja



En estos días reúnanse y definan con quién y dónde pasarán la Navidad sus retoños. Ya no falta mucho tiempo, así que no pospongan tanto el encuentro. Por ejemplo, la Nochebuena pueden estar con mamá y al día siguiente con papá, o viceversa. No se pongan tercos, recuerden que está en juego la tranquilidad y felicidad de sus hijos.



Conversa con tus niños



Comunícales la decisión que tomaron. No lo hagas molesto o triste porque ese comportamiento los afectará y empañará la fiesta. Trata de ser ameno y recálcales que pese a que estén separados, el amor y el lazo afectivo no se perderá y que ustedes estarán siempre para ellos.

Sabías que...



Que los niños asuman una Navidad con papás separados de manera sana y menos dolorosa, depende del manejo que los mayores le den a la situación.