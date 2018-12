Navidad: Reduce el impacto de la cena de Noche Buena

Hoy es Nochebuena, tiempo de paz y unión familiar, pero también una fecha en la que se come más. Carnes, arroces, panetón, chocolate caliente, harinas, postres y licor, todo en una misma comida.

El principal problema es que estos alimentos contienen un alto grado de proteínas, grasas y toxinas que el cuerpo se ve incapaz de asimilar y traen como consecuencia una indigestión. Para que no la pases mal por comer demasiado, sigue estos consejos:



1. No te guardes las ganas de comer para darte un atracón en la cena. Ten un buen desayuno y almuerzo. Así reducirás la ingesta en la noche y no te sentirás tan pesada después.

2. Controla la cantidad. Puedes comer de todo en pequeñas cantidades. Si tienes varias opciones, escoge las más saludables.



3. Come despacio. Disfruta cada pedazo que ingieres, siente el sabor, la textura, la temperatura, cuanto más disfrutas menos necesitas.

4. Espera a digerir. Deja transcurrir un periodo entre dos o tres horas antes de ir a dormir.



SABÍAS QUE...



Abusar del licor luego de una comilona aumenta el riesgo de padecer algún trastorno estomacal.