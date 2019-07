Niños con déficit de atención: Son demasiado distraídos, inquietos e impulsivos

No existen cifras oficiales, pero se estima que en el Perú, alrededor de 75 mil niños sufren de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Debido a esto, es importante que los padres de familia observen con detenimiento el comportamiento de sus pequeños para ver si presentan este problema.

¿Qué señales me alertan? Beatriz Duda, presidenta de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, indica que si tu hijo es muy distraído, se olvida de las cosas, es demasiado inquieto e impulsivo, no respeta las normas o instrucciones que se le dan, no se cansa pese a que hace muchas actividades y no para de hablar; es necesario que lo lleven con un psicólogo educativo o neuropediatra para que evalúe su situación. No siempre se trata de engreimiento o malcriadez.

“Estas señales deben presentarse con frecuencia. Por ejemplo, tres o cuatro veces a la semana. Tengan en cuenta que los niños, por lo general, son inquietos, sin llegar a la exageración”, agrega Duda, quien a la vez aconseja dialogar con los profesores y preguntarles cómo se comporta el niño en el salón de clase.

AYÚDALO



No te asustes si tu niño tiene TDAH, su detección temprana hará que el especialista lo evalúe y le dé un tratamiento adecuado. Si siguen las indicaciones, podrá llevar una vida normal y relacionarse tranquilamente con los demás chicos.

SABÍAS QUE...



Este sábado 13 de julio se celebrará, por primera vez en Perú, el Día Nacional de Sensibilización sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

