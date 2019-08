Aniversario de Suiza: Cinco destinos imperdibles de este hermoso país En el 2019, Suiza fue considerado como 'el mejor país del mundo', según el ranking The Best Countries publicado en la revista US News Y Wharton School.



- / - Ginebra. Se encuentra al extremo occidental del país y es muy visitada gracias a su hermosa arquitectura, museos y monumentos. (Foto: Pixabay) - / - Zúrich. Considerada por muchos como la ciudad con el nivel de vida más alto del mundo, tiene una ubicación privilegiada, entre los imponentes Alpes nevados y el lago Zúrich. (Foto: Pixabay) - / - Zermatt. Es una estación de esquí clásica y de renombre, se halla a los pies del monte Cervino. (Foto: Pixabay) - / - Interlaken. Esta localidad ofrece más de 45 trenes de montaña, funiculares aéreos y una red de senderos envidiable para practicar trekking o trail running. (Foto: Pixabay) - / - Castillo de Chillon. Es una antiquísima fortaleza medieval a orillas del Lago Lemán y protagonista de numerosas postales. Se ubica entre Montreux y Villeneuve, y data del siglo X. (Foto: Pixabay)