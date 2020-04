La cuarentena nos ha cambiado el estilo de vida, en muchos aspectos, uno de estos es el no ver a nuestro amigos o reunirnos con ellos. Sin embargo, gracias a la tecnología podemos acercarnos a estos y mantenernos conectados mediante videollamadas o juegos. Aquí algunas aplicaciones que te permitirán estar más cerca a estos seres que tanto extrañas.

1. Houseparty. Es la aplicación más descargada y la favorita en tiempos de coronavirus, pues no solo permite realizar videollamadas hasta con siete personas, si no también ofrece cuatro juegos: Adivina quién, trivia, pictionary (quick draw) y chips and guac los cuales puedes disfrutar con tus amigos en tiempo real.

2. Zoom. Por esta época se ha convertido es una aplicación indispensable en las reuniones de trabajo y goza de una popularidad avasalladora. Otra de las bondades de Zoom es que además, te permite escribir mensajes al mismo tiempo que conversas, y enviar archivos.

3. Netlflix party. Esta extensión del navegador Google Chrome te permitirá ver y comentar el catálogo con tus amigos mediante una conversación online. Este servicio se está convirtiendo en el uno de los más buscados de Internet por los amantes del cine, y de los que solo quieren compartir tiempo con sus seres queridos.

4. Uno. El clásico juego de cartas es un buen recurso para pasar los días en cuarentena. Para esto solo crea una sala privada, y juega con tus amigos o familiares. Puedes enviarles mensajes de voz y grita a viva voz ¡Uno!.

5. Ludo Club. Esta cuarentena se ha convertido en el favorito, de alguna manera este juego nos regresa a nuestra infancia, al cartón del ludo, a los dados, a la competencia, y los amigos, pero esta vez desde de forma virtual.