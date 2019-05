Vino con las tres B

POR: MELINA BERTOCCHI/ PERIODISTA Y SOMMELIER



Es sábado por la tarde y están haciendo las compras de comida para la semana. Casi al final se dan una vuelta por la zona de vinos para chequear qué hay en oferta. Rápidamente se les acerca la persona encargada del área y les ofrece cuatro o cinco alternativas a precios atractivos. ¿Cuál escogen? ¿Qué los hace decidir entre una opción y otra? ¿Se dejan llevar por lo que les dice el promotor? ¿Eligen el vino más económico? ¿O quizá llaman a un amigo que sabe más del tema para que los aconseje?

Comprar vino, sobre todo para el día a día, no es tarea fácil; más aún en un país como Perú, donde tenemos tanta variedad de estilos, de bodegas, de orígenes; y donde las promociones están a la orden del día. El reto es conseguir el mejor vino posible sin invertir mucho dinero.

Alrededor del noventa y ocho por ciento de la gente, compra el vino en el supermercado. Tottus, Wong, Plaza Vea, Makro, Vivanda. Todos tienen sección de vinos y licores, y las marcas luchan por lograr una mejor visibilidad en la góndola. Pero ¿cuáles son esos tips infalibles al momento de comprar un vino rico y que no nos rompa el bolsillo?

ESTILO



¿Es Reserva, Gran Reserva? Ojo con esto. Si estamos en este lado del mundo –Chile, Argentina, Perú–, estas palabras son relativas. Muchas veces quiere decir que tienen paso por barrica, o que las uvas son de mejor calidad; pero en numerosos casos también es solo marketing. Por eso es importante investigar sobre la bodega, el enólogo. Y considerar que no siempre un vino Reserva es mejor. Hay vinos jóvenes sin paso por barrica que son más que cumplidores.

PRECIO



La mayoría de la gente pregunta: ¿Cuánto quieres gastar? Y en base a eso recomiendan y deciden. Perú es un país costoso para beber vino. Tenemos impuestos bastante elevados para los vinos importados. Así, un vino que en su país de origen cuesta S/30, aquí puede elevarse al triple.

¿QUÉ BUSCO EN UN VINO DE DIARIO?



Que sea sincero. Que se muestre como es. Si es Malbec, que sepa a ciruelas, a moras y no a pimiento o a fresa. Si es Sauvignon Blanc, que sea fresco, de buena acidez. Busco un vino que no esté ‘maquillado’. Un vino que me acompañe, que no me haga pensar, sino relajarme. No tiene que ser un gran vino para ser rico. Mi promedio de inversión para el día a día es entre S/45 y S/60, aunque pueden conseguir algunos un poco por debajo de S/40 que son válidos. Revisen sus preferencias. Es importante saber qué les gusta. Prueben, y si es necesario, aumenten un poco la inversión. A veces cinco soles puede hacer diferencia.

ALGUNOS RECOMENDADOS ENTRE S/30 y S/50



Tribu (Trivento, Mendoza); Las Mulas (Torres, Chile); Viña Collada (Marqués de Riscal, España); Portillo (Salentein, Mendoza); Barton & Guestier (Francia); Viu Manent (Chile); Alamos (Catena, Mendoza); Los Cardos (Doña Paula, Mendoza); Colonia Las Liebres (Altos Las Hormigas, Mendoza); Intipalka (Ica, Perú); Tacama Selección Especial (Ica, Perú)

BODEGA



Hay vinos seguros, de esos que sabemos que no fallan. Marcas grandes con diferentes niveles de vinos. Grupos como Concha y Toro en Chile o Peñaflor en Argentina saben hacer las cosas bien y tienen diversidad de precios.