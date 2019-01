'La Pánfila' María Victoria Santana: ‘Mi hijo me inspira a ser mejor’ | ENTREVISTA | FOTOS

María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’ , vuelve a la televisión encarnando a la ‘Flower’, una respingada empleada doméstica en la teleserie ‘Los Vílchez’ y, aunque está feliz con el personaje, afirma que no se parece en nada a esa mujer ‘porque es muy pituca’. La actriz se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.

María Victoria, ¿qué es el amor para ti?

Lo que me hace sentir mi hijo.



¿Color que abunda en tu clóset?

Dos colores: blanco y rosado.



Si el dinero y el tiempo no fueran un problema, ¿cuál sería tu hobby?

Nadar y cantar rancheras.



Te encanta la gente...

Sincera.

Tu principal habilidad es...

La perseverancia.



¿Puntual o siempre llegas tarde?

Soy muy puntual.



¿Te pareces a ‘Flower’ de ‘Los Vílchez’?

No. Ella es muy pituca.



¿De qué edad te gustaría verte siempre?

Me quedaría en los 30.

Tres cosas que te ayudarían a sobrevivir física y mentalmente en una isla...

Un teléfono de última tecnología para pedir ayuda, una radio y un libro.



Ser ‘La Pánfila’ es...

Sentirme especial. Ella me abre puertas y el cariño de la gente.



¿Cuál es el lugar más interesante que has visitado en tu vida?

Una catarata con golondrinas en la selva.



¿Crees en la suerte?

Sí.

¿Quién te inspira a ser mejor?

Mi hijo.



¿Qué cosa no volverías a hacer nunca?

Perdonar cosas que no tienen perdón.



¿Tu perfume favorito?

Chanel 5.



¿Qué riesgos vale la pena intentar?

Todos los que no atenten contra la integridad mental ni física.

Lo que te hace explotar...

La mentira.



¿Eres una mujer tímida o extrovertida?

Tímida.



¿Qué considera la gente raro en ti?

Que me agraden cosas antiguas (música, películas).



Descríbete en tres palabras...

Positiva, creativa y perseverante.

¿De qué te arrepientes?

De haber sido muy confiada.



Lo mejor que te dejaron tus padres...

Ser muy segura de mí misma.



¿En qué no has madurado por completo?

Aún necesito a mi mami.



¿Crees en Dios?

Sí y mucho.

¿Cuáles son las tres cosas que te pueden hacer llorar?

Ya no lloro. Me hice fuerte.



Si fueras un color... ¿cuál serías?

Púrpura.