7 cosas que una mujer fuerte no tolera en una relación

1. LOS CELOS

El amor no se mide con el nivel de celos que sienta nuestra pareja. Estos no son una muestra de aprecio, son en muchas ocasiones el detonador del maltrato. No permitas que revise tus conversaciones ni que intervenga en tu privacidad.



2. EL CHANTAJE EMOCIONAL

Si se hace la víctima, no va contigo. Necesitas en tu vida a alguien maduro con el cual puedas tener una discusión saludable, no a alguien que te culpe de todo o que no asuma su responsabilidad.



3. LAS MENTIRAS

Aun cuando sean mentiras “inocentes”, se trata de una persona que no se conduce con honestidad y eso, por lo general, se refleja en todos los aspectos de su vida.



4. LOS GRITOS

Sabes que este es un signo alarmante porque si no puede controlar sus impulsos, el siguiente paso será golpearte. Por eso, apenas veas que te empiece a alzar la voz sabrás cómo ponerle freno al gritón.

5. QUE VIGILEN SUS GASTOS

Tu dinero es fruto de tu esfuerzo y no permitirás que nadie te diga qué hacer con él. Ya sabes cómo administrarlo y también cuándo darte tus gustos.



6.LAS AGRESIONES

Ni físicas ni verbales. Eres consciente de que esto también es un tipo de violencia que debe ser parado en el acto. Te valoras mucho como para permitir que alguien venga a maltratarte.

7. QUE LA CONTROLEN

Una mujer fuerte es independiente y tiene su propia personalidad. No debes permitir que te diga cómo vestirte o con quién conversar.