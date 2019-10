Consultorio sexual: Todas tus dudas, tus secretos e intimidades, Trixsi Vargas te las aclara 

1. A veces creo que, por los años, a mi esposo ya no le entusiasma que tengamos intimidad, ¿Qué puedo hacer? (Julia, 49)

Tomar la iniciativa. Si sientes que antes había un saludo o una muestra de cariño que se fue perdiendo, retómalo y le darás a tu esposo la posibilidad de que él haga lo mismo. No te quedes esperando alguna muestra de interés por parte de él, es deber de ambos sacar adelante esa relación que, seguramente, se fue enfriando durante la convivencia.

2. Tuve relaciones sexuales en la primera cita ¿Hice muy mal? (Lorena, 30)

Si tuviste en mente conocer primero a ese hombre antes de llegar a la intimidad y ahora sientes culpa porque tus planes se adelantaron, bueno, la siguiente vez lo piensas mejor y no te complicas. Pero si ese remordimiento es porque escuchaste que hay cosas que las mujeres no debemos hacer, piensa que tú vales por todo lo que representas como ser humano.



3. El sexo con mi pareja no es bueno, pero siento su amor, apoyo y lealtad. ¿Lo debo dejar? (Eva, 35)

Primero pregúntate si has intentado involucrarte en esa relación o solo estás ‘en una esquina’ esperando todo el amor que él puede darte. Si llegas a la conclusión de que no lo amas, tendrías que sincerarte con él. Pero si lo quieres, ten cuidado porque las personas también se cansan de dar amor y él puede dar un paso al costado de la relación.



4. Conocí un chico que me propuso sexo casual, sin compromisos y me siento ofendida. ¿es para tanto?

(Silvia, 32)

Quizá tuviste una expectativa diferente con ese chico, como empezar a conocerlo mejor y quizá más adelante iniciar una relación, y de pronto, te tomó por sorpresa su propuesta. No le des importancia ni te inquietes pensando si te catalogó bien o mal. Simplemente, él es más liberal en cuanto al sexo y eso a ti no te interesa.



5. Tengo sobrepeso y de solo pensar que un hombre verá en la intimidad mi flacidez y estrías, me deprime. (Sara, 42)

Cuando una persona no está conforme con algo, debe buscar soluciones. Si en tu caso, te encuentras muy insegura de tu cuerpo, entonces pregúntate qué puedes hacer para mejorar y así aceptarte y sentirte mejor. Quizá puedes acudir a terapias psicológicas para ganar seguridad y tener un mejor poder de decisión. No te aísles.

