Parejas: Claves para superar el mal de amores 

Después de una ruptura amorosa, ¿quién no ha sentido que tiene el corazón hecho pedazos? Es una experiencia de la que nadie se escapa, aunque es importante superarla para así volver a mirar el futuro con optimismo.



Así lo reconoce Marco Chinga Flores, especialista del Instituto de Psicología Integral Riqchariy (IPIR), quien te aconseja cómo aliviar esas heridas causadas por amor.

CLAVES PARA SUPERAR EL MAL DE AMORES



Te decimos cómo aliviar las heridas del corazón y volver a mirar el futuro con optimismo



1. Reconoce la tristeza. El sentimiento de melancolía es natural y va a depender del tiempo que estuviste con tu pareja y los compromisos que adquirieron.



2. Date permiso para llorar. Si los sentimientos no se reconocen, crecen como una bomba de tiempo y se desfogan en otros momentos de la vida.



3. No revuelvas el pasado. Si te sientes culpable por algo, piensa que la relación es de dos. No eres la única responsable.



4. Asume un proyecto personal. A partir de ahora, dedícate a una actividad que estabas postergando.



5. Rodéate de amigos y familiares. Está bien que manejes la soledad, pero podrías deprimirte. En esos momentos, busca a tus seres queridos.



6. No te apures en iniciar una nueva relación. La llegada de otra persona en tu vida podría impedirte aclarar tus emociones y reorganizar tu vida. Espera.