Patricia Barreto: "Soy trabajadora, apasionada y sensible" | ENTREVISTA | FOTOS

La talentosa actriz de teatro, cine y televisión, Patricia Barreto, no se resistió a contestar nuestro divertido cuestionario. Con una enorme sonrisa en los labios, revela que se siente muy orgullosa de vivir del arte, de sus prioridades y hasta de sus 1.53 centímetros de estatura.



Ser actriz es...

Un sueño hecho realidad.



¿Cómo te llama tu familia?

Patita.



¿Eres zurda o diestra?

Diestra.



¿Cuáles son los colores que te brindan paz?

Violeta, rosa y blanco.

Un olor que te recuerde la niñez...

El de libro nuevo de colegio.



Una cualidad que te enorgullece...

Tener sentido del humor.



¿Vives del arte?

Sí, por y para mi arte.



Tres cualidades que te enamoran...

El respeto, la honestidad y el sentido del humor.

Tu estatura es algo que...

Me enorgullece y me hace especial.



¿De qué color está pintado tu cuarto?

Blanco.



¿Hay algo que añores de tus días de escolar?

El tiempo junto a mis amigas.



La mayor parte de tus ingresos los gastas en...

Impuestos, necesidades básicas y viajes.

¿Te preocupa mucho tu peso?

En lo absoluto.



Si tuvieras que elegir una persona (viva o muerta) para desayunar, ¿quién sería?

Mi mejor amiga, Marisol.



¿Alguna persona que marcó tu vida profesional?

Ani Alva Helfer, directora de cine de ‘No me digas solterona’.



¿Cuál es el personaje que te gustaría interpretar?

Femeninos con conflictos internos tan grandes que duden y cuestionen su moral e integridad.



¿La maternidad está en tus planes?

Por ahora no, tengo otras prioridades.

Si te dieran a escoger para encarnar en un animal, ¿cuál sería?

No quisiera encarnar en un animal.



Del 1 al 10, ¿qué tan ociosa te consideras?

Va contra mi naturaleza. Me siento mal cuando me relajo demasiado.



¿Tienes tatuajes?

No, no tengo. Me encantaría tener.



¿Cuál es el cambio más radical que hiciste para un personaje?

Cortarme el cabello chiquitito, viajar para investigar y adelgazar.

Un deseo hecho realidad hace poco...

Más que un deseo, tenía pendiente hacer ficción en la televisión.



Entre televisión, cine y teatro, ¿qué eliges?

Todo en su momento y bien organizado.



Actualmente trabajas en...

En ‘Las Chicas de 4.° C’ en el Teatro Pirandello y ‘Sisi y su primer ballet’ en el Gran Teatro Nacional. También estoy grabando ‘Los Vílchez’ y esperando para empezar ‘No me digas solterona II’.



Defínete en pocas palabras...

Soy trabajadora, apasionada y sensible.