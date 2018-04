El pequeño Michael Jackson de Puente Piedra

Los ojitos le brillan y tiene una sonrisa enorme cada vez que baila las canciones de su ídolo Michael Jackson. Adriano Vargas Villalobos, con solo 7 años, imita a la perfección los bailes del ‘Rey del pop’ en su casa del Asentamiento Humano Tercera Etapa de Luya.

También ha demostrado su destreza en diversas actuaciones en el colegio Víctor Raúl Haya de la Torre, en Puente Piedra, donde cursa el segundo grado de primaria.



¿Desde cuándo imitas al ‘Rey de pop’?

Desde que tengo tres añitos. La primera vez que lo vi fue en la televisión, vi un video de ‘Billy Jean’ y me gustó, ya después le pedí a mi mamá y a mi papá que me llevaran a una cabina de internet para seguir viendo más videos.



¿Cuál es tu canción favorita de él?

‘Billy Jean’ y ‘Thriller’.



¿Qué es lo que más te gusta, las canciones o el baile?

Los pasos de baile y la ropa de Michael como sus guantes, sombreros, zapatos. Mis papás ya me compraron mi vestuario de brillos y chaqueta roja.



¿Y cómo aprendiste a bailar como él?

Viendo los videos varias veces, yo solito (risas).



Foto Tiene todo el vestuario del 'Rey del Pop'

¿Y después del colegio qué haces?

Bailar. Termino mis tareas y todos los días bailo. Los sábados le pido a mi papá que me lleve a las calles de Gamarra y a la avenida Abancay para que la gente me vea bailar.



¿Qué te gusta de esas presentaciones?

Los aplausos y que el público me vea.



¿Qué te gustaría ser de grande?

Como Michael Jackson, ser cantante y que mucha gente vaya a verme.



¿Te has presentado en algún concurso?

El año pasado fui a un concurso en el Circo de la Chola Pucca, gané y me regalaron una torta.

Foto Copia sus pasos todos los días y quieren aprender a cantar como Michael J.

PADRES ORGULLOSOS

Miriam Villalobos Silva (31)

¿Cómo te diste cuenta del talento de tu hijo?

Porque de pequeñito bailaba y siempre nos pedía que le compráramos discos de videos musicales para que bailara en casa y si no lo hacíamos se ponía a llorar.



¿De quién heredo el talento?

Creo que de mí porque yo soy bailarina aficionada, me gusta bailar de todo.



¿Y a ustedes también les gusta Michael Jackson?

No somos fanáticos como él, pero de tanto escucharlo nos ha terminado gustando.



¿Han hecho un esfuerzo en comprarle su vestuario?

Sí. Mi esposo, José Gabriel Vargas García (30), trabaja en una empresa haciendo bocaditos chinos y tenemos tres niños. A veces no nos alcanza el dinero, pero hacemos el esfuerzo en comprarle o mandarlo a confeccionar. Cuando está con su vestuario es muy feliz y eso nos motiva.



¿Y sus otros hijos también tienen ese talento?

El mayor, Anderson, también bailaba, pero luego se aburrió. Igual le gusta apoyar a su hermanito.



¿Qué quisieran para su hijo?

Nos gustaría que alguna academia de baile lo apoye para que pueda seguir aprendiendo. El año pasado recibió una beca, pero solo fue por dos meses.