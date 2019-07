El paseo de los perritos durante el invierno

Es verdad que sentimos frío por estas fechas, pero no somos los únicos. Los perros están igual o más expuestos que nosotros a las bajas temperaturas, ya que al salir a pasear, ellos pisan áreas húmedas y se mojan todo el cuerpo cuando llovizna, lo que los vuelve susceptibles de resfriarse o contraer alguna patología pulmonar.

La doctora Magali Zavala, de la Clínica Veterinaria ‘Pet Love’, precisa que si bien los paseos diarios no son negociables y siempre se deben realizar, sí podemos hacer ciertos ajustes. Es preciso evitar salir con el perro muy temprano por la mañana o muy tarde en la noche, que es cuando el frío recrudece.

ROPITA IMPERMEABLE



Si tiene pelo corto, puedes colocarle una prenda impermeable que le creará una barrera física contra el viento y evitará que la humedad se impregne en su piel, lo que provoca hongos o alergias.

Procura que esta ropita simplemente cumpla la función de protección y no afecte la comodidad de tu can. “Si él, en cambio, tiene doble capa de pelo, como ocurre con los husky siberianos, samoyedo, chow chow, entonces no será necesario ese abrigo extra”, aclara Zavala.

CONSEJO



Después de corretear por el parque, ten la seguridad de que tu perrito se mojará. Apenas lleguen a casa, quítale los restos de barro y exceso de humedad con una toalla, haciendo énfasis en las axilas y detrás de las orejas.

SABÍAS QUE...



La vacuna contra la influenza canina se aplica cada año. Protege el sistema respiratorio de males como ‘la tos de las perreras’.

+ DATOS



El frío puede resecar y agrietar las almohadillas de sus patas, lo que ocasionará molestias a tu perrito al caminar. Aplícale crema hidratante en esta zona.