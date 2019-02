La comunidad de los apasionados por los videojuegos sigue creciendo a nivel mundial y nuestro país no está alejado de esta realidad. Actualmente, existen miles de jugadores profesionales que han hecho de la habilidad con los controles, su forma de vida. Trabajan y ganan dinero haciendo lo que les gusta.



Uno de ellos es Phillip Chu Joy, editor en jefe del programa TEC de América Televisión, que se inició en esta movida electrónica a los 6 años, cuando su mamá le regaló su primera consola de Supernintendo.



“Jamás imaginé que mi diversión de niño se convertiría en mi trabajo. Siempre he jugado videojuegos, escribía en blogs sobre algunos y, ahora hablo de ellos en la televisión. También tengo mi empresa creadora. No es un vicio, es una pasión que se ha logrado mezclar con mi trabajo”, explica.



El mundo ‘gamer’ es muy amplio, sin embargo, hay tres ámbitos principales: los desarrolladores, que crean los videojuegos; los streamers, que juegan y los transmiten; y los esports, que son jugadores profesionales y de competencia. En el Perú hay mucho talento para desarrollarse en cualquiera de los tres campos.



“Como en todo trabajo, si quieres dedicarte a los videojuegos, primero debes definir tus prioridades, ser responsable, practicar y leer sobre el tema, pero sin olvidar la hora de dormir, comer y relajarse. En mi caso, sé cuándo debo dejar de jugar, cuándo tengo que ducharme y dormir. Siempre mi familia está primero”, enfatiza.



Phillip Chu Joy, editor en jefe del programa TEC: "Ser gamer no es un vicio, sino un trabajo". (Video: Trome.pe)

SI QUIERES SER STREAMER



1. Infórmate de qué se trata.

2. Desarrolla tus capacidades de oratoria para interactuar con tus seguidores.

3. Prepara una locación para que cuando te vean marques la diferencia.

4. Sé constante y responsable.

5. Encuentra tu propio estilo.



SI QUIERES SER ESPORTS



1. Entrena.

2. Estudia estrategias.

3. Coordina con tu equipo.

4. Analiza nuevas habilidades.

5. Encuentra el juego que realmente te guste.

Es importante que sepas cuáles son tus prioridades antes de iniciar un videojuego.



TWITCH



Es una de las más potentes plataformas de videos online enfocada en el mundo de los videojuegos. Su éxito radica en que ha conectado a millones de jugadores y seguidores porque permite interactuar entre ellos.



FORTNITE



Este videojuego es el preferido de los peruanos porque tiene una versión gratuita llamada ‘Battle Royale’. En ella, te enfrentas a 100 jugadores como máximo. Al final solo quedará un sobreviviente, que además, puede bailar. Ese baile viene con divertidos pasos, que se han viralizado, y se suelen utilizar para expresar victorias, osadía o, incluso burlarse de los rivales.



INFAMOUS

​

‘Infamous Gaming’ fue el primer equipo peruano en representar a Sudamérica en “The International 2017”, el torneo más importante de Dota 2.



MÁS DATOS



El ‘gamer’ peruano que más dinero ganó en el 2018 fue Alonso ‘Kotaro Hayama’ Lion, gracias al ‘Dota 2’.



Stephanie Calderón, más conocida como ‘Umi Hyu’ es la streamer y cosplayer más conocida de nuestro país.



El 29 de agosto se celebra el 'Día del Gamer'.