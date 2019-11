Después de terminar una relación, tenemos que vivir un proceso de duelo para poder recuperarnos y volver a sentirnos bien física, sentimental y emocionalmente. Sin embargo, muchas mujeres no lo hacen y, por el contrario, se la pasan martirizándose al pensar que perdieron al ‘amor de su vida’ y ya no podrán encontrar a alguien como él. Aparta ese pensamiento de tu mente y sigue con tu vida. La psicoterapeuta Virginia Arroyo Guadalupe explica que si una persona no puede olvidar a su ex, es porque está afrontando una dependencia emocional, lo que comúnmente se llama ‘apego’. “Debes saber que cuanto más pienses en tu ex, esos pensamientos crecerán con más fuerza. Por eso debes tener voluntad para que cuando vengan a tu mente, conscientemente te obligues a pensar en otra cosa y distraerte”, precisa.



DÉJALO IR

*Agradece el tiempo que estuviste con él y acepta que la

relación acabó.

*Elimínalo de tus redes sociales (Facebook, Twitter), así

no tendrás la tentación de escribirle o saber qué está

haciendo o con quién está.

*Quema sus regalos, pero no con ira, sino como un

proceso de limpieza. Si deseas, puedes regalarlos.

*Nunca apliques el lema ‘un clavo saca a otro clavo’, ya

que podrías tener una frustración peor.

*Que no se te pase por la cabeza un ‘remember’ con él. Te

lastimarás más.

*Déjalo en el pasado, vive tu presente intensamente y

planifica cosas para el futuro.

*Si sientes que no puedes sola, busca ayuda profesional.





TERAPIA:

Tras el fin de la relación, llora todo lo que puedas y luego ve

a un lugar tranquilo. Siéntate e imagina que está frente a ti

y pídele que te devuelva todo lo que hayas perdido con su

partida (confianza, amor). Levántate, dale las gracias por

todo lo vivido y dile que ahora vas a continuar con tu vida.