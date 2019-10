Quitar el hipo: Ten paciencia, lo más común es que dure solo unos minutos

No vamos a contarte qué es el hipo porque seguro lo has experimentado más de una vez, pero es probable que no sepas por qué ocurre. Según la medicina, el hipo se produce a raíz de una contracción rápida del diafragma y otros músculos del tórax, seguido del cierre de la glotis y de la vibración de las cuerdas vocales, por eso el ruido característico.

Es decir, eso que hace que tu pecho se sacuda como un saltito y hagas ese clásico ruido sin que tú quieras, es culpa del diafragma y los músculos que te ayudan a respirar. Aquí unas técnicas caseras para quitártelo rápido:

- Bebe un vaso de agua fría. Esto estimula los nervios del tórax.



- Aguanta la respiración lo máximo que puedas. Tapa tu nariz.

- Respira dentro de una bolsa de papel. Esto aumenta los niveles de CO2 en la sangre y estimula el sistema nervioso.



-Inhala profunda y lentamente para estirar el diafragma y los músculos de la respiración.

- Túmbate de espaldas y levanta las rodillas hasta el pecho, para cerrar el diafragma.



- Siéntate y lleva las manos a tocar los dedos de tus pies, también para cerrar el diafragma.

- Agarra un susto. No por ser un clásico es menos efectivo, o ríe bastante. Ambos actos liberan adrenalina.

SABÍAS QUE..



El hipo persistente o crónico es aquel que dura más de 2 días. Lo ideal es ir al médico.

+DATOS

Para que se detenga de forma eficaz es importante eliminar su causa. Entre ellas están: la dilatación del estómago por comer de más, por comer muy rápido, por ingerir alcohol o sufrir de reflujo gastroesofágico.