Regina Alcóver: ‘La gente me da a mucho cariño' | Para ellas|  ENTREVISTA | FOTOS

María Regina Alcóver Ureta es una de las artistas más queridas por todos los peruanos. Convertida hoy en locutora radial, se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.



Regina, el amor es...

Todo.



¿Por qué te pusieron tu nombre?

Mi padre se llamaba Reginald, quitaron dos letras y ya.



Un sueño recurrente...

Ver felices a los que amo.



¿Cómo te cambió la vida ser mamá?

Me hizo crecer y darme cuenta del regalo más grande que pude haber recibido: mis dos hijos.

Ser conductora radial es...

Diez años en Radio Felicidad es lo máximo. Dar alegría y compañía a mucha gente a la que quieres llegar y con la que te puedes comunicar desde el corazón en cualquier parte del mundo, es espectacular.



‘Reina por un día’ (obra teatral que la recordada Lola Vilar protagonizó en 1980 y que ahora Osvaldo Cattone repone con Regina en el rol principal) ¿Qué significa para ti?

Es darme cuenta de que la vida me sigue regalando oportunidades, gracias a Osvaldo Cattone. Estamos en el Teatro Marsano de miércoles a domingo.



¿Qué personaje que te gustaría interpretar?

Ya pasó el tiempo, me hubiera encantado hacer ‘Peter Pan’.



Una meta cumplida...

Vivir cada mañana y aprovechar cada momento, son pequeñas metas que cumplo a diario.



Tu hombre ideal debe ser...

El que está siempre cerca.

Una cualidad de tu hijo Gian Marco que adores...

Su talento, su creatividad constante, su crecimiento, pero en realidad lo admiro en mi hija Mía también, porque aunque son distintos, son creadores, dos seres que no dejan de superarse y siempre están pendientes de mí.



¿Cuál es el objeto más valioso que posees?

Material, nada. Lo más valioso que posee cada uno, es su propia vida.



Los años te han dado...

Mucha experiencia.



¿Si pudieras, viajarías al pasado o al futuro?

A los dos.

Tu trabajo ideal es...

Todo lo que hago.



¿Cómo te definirías en tres palabras?

Un ser agradecido.



Te gustan las personas que son...

Honestas.



¿Tienes algún proyecto futuro?

Publicar cuentos para niños.

Lo primero que te dice la gente cuando te reconoce en la calle...

‘Quería conocerte’ y me da mucho cariño.



¿Extrañas algo de cuando tenías 20 años?

¿Quién dijo que no los tengo? Extraño a la niña de 4 también. Todos guardamos lo vivido en el alma y el corazón.



El momento más feliz de tu vida...

Son muchos, no podría recordar uno solo.



La cosa más fea que te ha pasado en la actuación...

El teatro, como la vida, te da tantas cosas que tengo buena memoria para lo mejor. De lo peor no me acuerdo.

Eres una abuela...

¡De avión! (risas), porque mis nietos viven lejos. Pero cuando los veo, soy muy feliz.



Si pudieras cambiar algo en el mundo sería...

‘El poder’, que no ayuda al ser humano para nada.



Tu frase preferida...

‘Mañana lo haré mejor’.



El regalo más lindo de tus fans...

Su constancia.