¿Que haces si tu enamorado no acepta un ‘NO’ como respuesta y se opone a tu decisión de terminar la relación e insiste en presentarse en tu casa, recogerte al trabajo o ir a tu centro de estudios?



Según la psicoterapeuta de parejas Patricia Espinoza, estas personas están frustradas porque no hacen lo que realmente les place y pierden los papeles cuando sienten que no pueden controlarlo todo. Es mejor actuar antes de que ocurra un desenlace terrible, y ante esto la especialista aconseja:



1. Trátalo bien. Conversa en buenos términos con tu pareja, y pídele que respete tu decisión. También puedes condicionar el amor que siente por ti, es decir, si te ama respetará tu determinación.



2. Pacta en un lugar público. Siempre insistirá en hablar un ratito, hazlo, pero busca un centro comercial o cafetería y avisa a un par de amigos dónde estarás y si es preciso, que te acompañen.



3. Coméntale a un familiar. Avisa de lo ocurrido a tu mamá, papá, hermana, hermano o cualquier pariente cercano. Que sepan el acoso que estás viviendo.



4. Publica en redes sociales. Si ya no ves cambios, visibiliza la situación en redes sociales, publica su foto y cuenta lo que estás viviendo, ponlo en evidencia y así te dejará en paz.



5. Pide garantías. Finalmente si sientes que estás en peligro, acude a una comisaría o prefectura y pide garantías para tu vida.



SIGNOS DE ALERTA

​

Date cuenta de sus reacciones ante situaciones simples. Por ejemplo: si trata mal al mozo del restaurante o se pelea con otros conductores mientras maneja el auto. Esos son indicadores de que no es una persona sana.



PREVENCIÓN: "Antes de comenzar una relación, primero ámate y siéntete cómoda mostrándote tal y como eres ante tu pareja y no permitas que te controle o manipule so pretexto de darte protección", dice la psicóloga.



+DATOS

​

Estos agresores, manipuladores y controladores son narcisistas porque no aceptan un no como respuesta.