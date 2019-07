Relaciones de pareja: ¿Por qué se apaga la pasión y qué hacer para recuperarla?

La principal diferencia entre una relación amical y una sentimental es la pasión. Pero, ¿qué es exactamente este sentimiento? Es el deseo de querer estar junto a tu amado, de

olerlo, acariciarlo, besarlo y sentirlo, por ello es importante que la pasión exista en una pareja, para que junto al amor, se pueda tener una relación estable.



“La pasión es parte del amor, pero existen momentos en los cuales las parejas pasan por diferentes etapas y este sentimiento se acaba o se apaga. Tú te das cuenta de que ya no hay pasión cuando ya no te sientes atraído, ni deseas a tu pareja, no quieres compartir sentimientos, ni tampoco quieres su presencia y el arte de la seducción está totalmente de lado”, explica la psicoterapeuta Juliana Sequera.

¿POR QUÉ SUCEDE?

*Se perdió el sentido de conquista. Muchas veces por la convivencia las parejas se sienten seguras y dejan de seducir y conquistar al otro.

*Resentimientos. Debido a las peleas constantes que no son solucionadas por completo.

*Rutina. Cuando todas las acciones se normalizan y no salen de su zona de confort.

*Cambio de prioridades. Con la llegada de los hijos se concentran en su educación, dejando de lado la vida en pareja.

¿QUÉ HACER?

La especialista aconseja que pongan en marcha un plan para avivar la llama del amor. “Es importante que ambos estén dispuestos a mejorar su relación y que empiecen a tener encuentros de pareja, donde puedan compartir lejos de hijos,

hermanos o padres. También se debe empezar a reconocer

lo bonito que tiene tu amado y que habías olvidado”, enfatiza Sequera.



Sabías que...

Cuando desaparece la pasión no quiere decir que se ha acabado el amor, pero la falta constante de este sentimiento sí puede terminar con tu relación de pareja.