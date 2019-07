Relaciones de pareja: Ventajas y desventajas de estar con un hombre mayor

Ver a una joven de la mano de un hombre que le lleva varios años de diferencia, genera siempre la misma interrogante: ¿qué le atrae de él? Incluso, cuando esta diferencia es muy marcada, la relación es tildada de ‘descabellada’.



La psicóloga Juliana Sequera explica que las mujeres prefieren a los hombres mayores por más de un motivo.



*Estabilidad emocional. A las mujeres les llama la atención los hombres maduros, seguros de sí mismos, que no son celosos ni tan inseguros como para decir ‘estoy confundido’, ‘no me siento listo para una relación’.



*Son buenos consejeros. Los admiran por su sabiduría, porque pueden tener interesantes conversaciones. Son hombres que ya han alcanzado metas y objetivos en la vida.



*Mayor estabilidad económica. Con ellos, las mujeres se sienten seguras de que nada les faltará, aunque si la relación se sostiene solo en este detalle, posiblemente no funcionará.



*Son más caballeros. En este sentido, ellas asumen que estos varones están enfocados en el amor, llámese detalles, mimos y comprensión, lo que se evidencia también en el plano íntimo.



SIN EMBARGO...

​

Si eres una mujer muy activa, es probable que él no necesite salir todos los fines de semana o realizar actividades que duren hasta las 6 de la mañana. Esto puede apresurar tu camino a la madurez de forma innecesaria.



También debes tener cuidado con el hombre que usa los años de experiencia para controlar. En ese aspecto, la especialista aconseja analizar si este tipo de relación te suma o te hace sentir mal.



SABÍAS QUE...



También es importante analizar el pasado amoroso de un hombre mayor. Cuando la separación de su pareja anterior no acabó en buenos términos, es probable que tú pagues los ‘platos rotos’, sobre todo si él no puede romper la relación de tajo porque hay hijos de por medio.