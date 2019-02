Borderline: Personas que sufren esta enfermedad necesitan tratamiento para controlarse y pueden caer en las drogas

En estos días se comenta más sobre ‘personas borderline’ tras la revelación que hizo Nicola Porcella en televisión, quien dijo que tiene ese trastorno.



Trome conversó con el psiquiatra Freddy Vásquez, jefe del Departamento de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental ‘Honorio Delgado-Hideyo Noguchi’, quien explica que el trastorno límite de la personalidad (TLP), ‘borderline’ o fronterizo es diferente a la bipolaridad.

“El borderline en la mayoría es un problema de comportamiento, de conducta, forma de ser y se vuelve duradero en la vida si no le dan tratamiento. La persona es inestable e impulsiva, odia y ama intensamente y es dependiente, no tolera el vacío o la soledad (por eso si la pareja se aleja, no lo acepta o alterna varias parejas). Tiende a mentir, puede lesionarse (cortes) y suele refugiarse en alcohol, pastillas y drogas. Pueden caer en orgías y actos delictivos”, comenta.

‘BIPOLARES’



El borderline surge por traumas en la vida, maltratos, abuso sexual, abandono de padres o por sobreprotección paterna.



En cambio, en ‘bipolares’ hay carga genética (hereditaria) y problemas neuroquímicos. Se caracterizan por dos polos: maníacos y depresivos. “Como un vendaval o montaña rusa. Son muy inteligentes en su campo, pero en fase eufórica son gastadores, pueden ningunear y llegar a creerse superiores, tocados por Dios y, en la depresiva pensar que no sirven para nada, por eso terminan quitándose la vida, incluso más que los depresivos”, explicó.