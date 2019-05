De Dietas y Más EN VIVO: ¿Sabías que tener la insulina alta evita que bajes de peso? Yácomo Casas responde

Decides que es hora de llevar una vida más sana y te sometes a una dieta rigurosa para bajar esos kilitos de más que tienes en tu cuerpo. Sin embargo, pasa el tiempo y no ves los resultados que espera y piensas que es mejor intentar con otro tipo de 'complementos' que, con el tiempo, podrían afectar aún más tu salud y no llegar a lo que realmente quieres: bajar de peso.



Pero te has preguntado si realmente estás bien de salud y si todo está funcionando bien dentro de ti. ¿Sabías que la insulina alta podría ser una de las causas por la que no puedes bajar de peso?



El nutricionista de las estrellas, Yácomo Casas, explicó que la falta de control de la insulina podría ser perjudicial para todos, pues esta controla el azúcar y evita que se dispare y hace que las células puedan utilizar el azúcar como energía.

"El azúcar viene de todos los carbohidratos: la papa, el pan, los fideos, el arroz, el camote, la yuca, la canchita, el nacho, el churro, la galleta. Todo lo que sea harina o el dulce tiene azúcar y eso hace que se eleve en el cuerpo. Cuando la insulina sube mucho el azúcar cae y se almacena como grasa, sobre todo en la zona de cintura abdominal", explicó Yácomo Casas.



