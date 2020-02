Es importante consumir alimentos después de hacer ejercicio para ayudar a nuestro cuerpo a recuperarse, pero también es trascendental saber qué comer antes de empezar a ejercitarnos, porque nuestro cuerpo necesita energía para llevar a cabo cualquier tipo de actividad física.

Las personas que entrenan deben saber qué nutrientes y vitaminas deben consumir para poder darle a su cuerpo lo necesario antes de ejercitarse, por ello Adrián Zela, futbolista profesional y T- Coach Deportivo de Teoma, brinda algunas recomendaciones de los alimentos que se podrían consumir.

1. Enfócate en comer alimentos que tengan carbohidratos buenos como pan, pasta y arroz integral, cereal. Una mezcla de carbohidratos simples y compuestos será necesaria para que tengas suficiente energía durante toda tu rutina y puedas quemar calorías.

2. Es importante que consumas proteínas, porque estarás trabajando los músculos. Los más comunes y altos en valor biológico son la carne, el pescado, el huevo y la leche. Por otro lado, algunas opciones de proteína vegetal serían las legumbres, los cereales y los frutos secos.

3. Recuerda beber agua o bebidas energéticas (sin exceso), mantenernos bien hidratados nos ayudará a tener una mejor recuperación.

4. Come 45 a 60 minutos antes hacer ejercicio para que no te sientas mal durante tu rutina y no te de flojera ir al gimnasio. Es importante no excederse, porque hay comidas pesadas que podrían causar que la digestión sea más lenta y causar dolores de estómago.