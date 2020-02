Este viernes es el Día del Amor y la Amistad, más conocido como San Valentín, y muchas parejas de Lima Norte buscan una alternativa económica para pasarla bonito y en compañía de su media naranja, el parque zonal Manco Cápac de Carabayllo se ha convertido en el punto de encuentro preferido por las parejitas de Lima Norte.

Trome acudió al lugar y se encontró con una pareja que disfrutaba un rico picnic, se trata del trabajador de seguridad, Christian Neciosup Chumbes (29) y la enfermera Sofía Quispe Flores (32) quienes tiene tres años de relación y un año de casados.Este joven matrimonio comenta que les gusta el parque zonal Manco Cápac porque está cerca de su casa en Carabayllo y porque es limpio y amplio.

“Hace poco nos mudamos a este barrio en Carabayllo y nos llamó la atención este gran parque porque podemos hacer parrillas, jugar con las raquetas, nadar en la piscina y hasta hacer un picnic con nuestros propios alimentos porque no hay impedimento para ingresar nuestros alimentos, siempre y cuando lo dejemos limpio”, explica Sofía. Además el ingreso al parque tiene un costo accesible para todos los bosillos, es de 3.50 soles, explica Christian.

Los Neciosup Quispe comentan que casi todos los fines de semana acuden a este lugar y que por San Valentín han planeado hacer un picnic y luego ir a cenar a un restaurante.

Parejas celebraron por adelantado San Valentín en el parque Manco Cápac de Carabayllo. (Trome)

“Nos gusta pasar juntos esta hermosa fecha pero pienso que no hay una día en especial para demostrar con detalles lo que tanto nos queremos y amamos, por eso cada vez que puedo llego a casa y le llevo rosas a Sofía”, confiesa Christian.

Por otro lado también encontramos en la zona de las pérgolas, a una joven pareja de enamorados, ellos son la estudiante de enfermería Dalia Neciosup (23) y el asistente en administración Nick Santillán (22), quienes daban un paseo, y aprovechaban la sombras de los arboles para sentarse en las bancas.

Dalia comenta que casi viene interdiario con su pequeño hijo Max de dos años porque tiene una zona de minigranja, donde el niño puede dar de comer a los animalitos pero también se da una escapaba para pasear con su pareja Nick.

“Venimos hace cinco años, porque vivimos en la entrada de Carabayllo y nos queda cerca, además yo trabajo cerca de aquí y me encanta el lugar porque mi hijo se divierte corriendo a sus anchas en el césped”, dice Nick.

Por su parte, Dalia comenta que ellos no son de muchos detalles pero recomienda siempre dar un paseo con la pareja, al menos de un par de horas para compartir en pareja y vivir lindos momentos.

“Sé que algunas familias que tienen hijos como nosotros piensan que no tienen tiempo pero creo es cuestión de organizarse para salir con la pareja, se puede encargar al niño con un familiar y listo”.

Con respecto a las celebración de las fechas especiales, Nick confesó que es un poco olvidadizo y que necesita colocar alarmas a su celular para que le recuerde su fecha de aniversario con Dalia.

“Soy un poco despistado y mi celular me avisa un día antes de las fechas importantes, por ejemplo nuestro aniversario que son los 13 de octubre. Pero eso sí nunca me olvido, sea como sea, le llevo un detalle a Dalia, por ejemplo sé que a ella le encanta los chocolates blancos y no le agradan las rosas rojas”, dice Nick (risas).

Finalmente la pareja recomienda a todas los enamorados o esposos que este 14 de febrero, la pasen juntos, así no haya un presupuesto para regalos costosos, lo importante es el tiempo de calidad de pareja.

“El tiempo pasa volando, por eso es muy importante disfrutar el ahora y el momento con actividades sencillas como comer un helado o dar un paseo en el parque con la pareja para poder conversar esas cositas que nos molesta o podemos superar. Mucho diálogo, amor y respeto para ellos”, aconseja Nick.