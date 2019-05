Sandra Vergara en Para Ellas: "Soy una mamá relajada" | ENTREVISTA

Sandra Vergara es ‘Emma’, pareja en la ficción de Aldo Miyashiro, en la serie ‘Señores Papis’, pero en su vida real y personal es una mujer felizmente casada y una madre contenta y relajada. La joven actriz respondió muy amablemente y con una linda sonrisa a nuestro cuestionario.



Sandra, el amor es…

Mi esposo (Fergus Miller).



¿Cuántos años de casados?

Tres años.



¿Te casaste por iglesia y por civil?

No, decidimos hacerlo solo por civil.



El matrimonio es…

Espero que para siempre.



Tres cualidades de tu esposo que te enamoran…

Su sentido del humor, es un hombre muy culto y de mundo. Me enseña mucho.



Eres una chica…

Feliz.



¿Dónde estabas cuando te llamaron para tu primer personaje?

Saliendo de una clase en el instituto y recuerdo que fue para hacer de Pía en ‘Al fondo hay sitio’.



¿Te pareces a ‘Emma’ de ‘Señores Papis’?

Un poquito en sus momentos dulces y cuando hace bromas.



Actuar en el Perú es…

Difícil.



Tu personaje más querido es…

Creo que ‘Molly’ en los ‘Del Solar’ y ahora ‘Emma’.



¿Cómo mantienes tu figura?

Comiendo sano y haciendo ejercicio, pero no me atormento, vivo tranquila.



¿Cuándo dejaste de atormentarte?

Con la madurez. De chiquita vivía todo el tiempo preocupada, pero ahora me amo y acepto como soy.



Un personaje que te gustaría interpretar…

Quiero ser una mala de comedia.



Descríbete en tres palabras…

Soy risueña, comprensiva y dramática.



Un deseo por cumplir…

Ver crecer feliz a mi hija Victoria.



Ser madre te cambió la vida…

Totalmente, a veces pienso: Ufff soy mamá, es mucha responsabilidad.



Eres una mamá…

Relajada, la dejo ser.



Ser bajita, ¿te trajo algún problema…?

No, en absoluto, porque no hay una talla ideal, me pongo tacos y ya.



Trabajar con Aldo Miyashiro fue…

Una etapa de aprendizaje y diversión.



Tu frase preferida es…

Tengo sueño y tengo hambre (risas).



De niña soñabas con ser…

Actriz.



El dinero es…

Importante, pero no lo más importante.



Una meta…

Aprender a tocar piano.



Un país que te gustaría conocer…

Brasil.



¿Te pareces a lo que dice tu signo zodiacal…?

Sí, digno reflejo, soy Acuario.



Un regalo que te hace feliz…

Zapatos.



Tu flor preferida…

La rosa.