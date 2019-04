Semana Santa: ¿Cómo proteger tu casa de los ladrones?

Entre el 2017 y 2018 uno de cada 100 personas fueron víctimas de robos en su propiedad. Esta información brindada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), muestra el nivel de inseguridad, el cual suele incrementarse por los feriados largos.



Por ello, instalar cámaras de seguridad, reforzar las zonas de ingreso son algunas de los consejos que brindan los especialistas del centro comercial Cyber Plaza. Sin embargo, antes de realizar la compra debes de tener claro el perímetro a cubrir y debes priorizar las áreas que más te interesa como: puertas frontales y traseras, ventanas que dan a la calle, accesos diversos, cochera y las escaleras que llevan a pisos superiores. Presta atención:



1. Las cámaras inalámbricas no requieren de mayor complicación, ni taladrar paredes. Estas son ideales para espacios pequeños, pero si se trata de espacio mayores lo ideal es cámaras cableadas.

2. Para exteriores es recomendable considerar una cámara HD y que sea de tamaño pequeño para que no pueda ser percibida fácilmente por los delincuentes y de material metálico que ayuda que la lluvia, y golpes no la dañen tan fácilmente.

3. Algunas cámaras solo graban cuando detectan movimiento, Estas son cámaras con sensor de movimiento, lo cual ahorra espacio de grabación y energía ya que solo se captura material de archivo cuando hay alguien en la habitación.

4. La colocación de un monitor cerca de una entrada también puede ayudarle a capturar imágenes de rostros de calidad, cuando algún cliente u otra persona entran, su vista se enfoca naturalmente en la pantalla. Si usted tiene colocada su cámara de seguridad cerca de ese monitor, puede capturar una clara y completa imagen del rostro.



