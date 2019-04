Semana Santa: Seis recomendaciones que debes tener en cuenta si viajas 

En Semana Santa, como todos los feriados largos, es una temporada muy esperada por los viajeros, quienes aprovechan estas fechas de descanso para visitar algún lugar favorito o un nuevo destino con la familia, amigos, pareja o de forma individual.



Pero muchas veces esperamos el último momento para comprar los pasajes, reservar el hotel o contratar los paseos guiados. Por lo cual, el metabuscador de vuelos y hoteles, Viajala, nos ofrece 6 recomendaciones que debemos considerar para lograr un viaje placentero sin complicaciones ni estrés:



1. Si aún no tienes tus pasajes, recuerda que es temporada alta y suelen costar más. Sin embargo, para conseguir el precio más barato del mercado, asegúrate de comparar las ofertas de las diferentes agencias y aerolíneas, usando un metabuscador como Viajala que te puede orientar presentando todos los precios disponibles para que elijas el que más te convenga.



2. Si puedes, viaja en los días de menos tráfico y a destinos no tan populares, las opciones son incontables. Por ejemplo, viaja el miércoles antes de empezar la Semana Santa y regresa el viernes santo. Muchas personas aprovechan estas fechas para pedir algunos días de vacaciones y así juntas una temporada más larga de viaje.



3. Para elegir el alojamiento, busca diferentes opciones, como hostales, Airbnb o hoteles de negocios, ya que puedes encontrar mejores ofertas. Si viajas en grupo, puedes rentar habitaciones con varias camas o camarotes y se dividen la cuenta, es lo más económico.



4. No olvides hacer un presupuesto contemplando todos los posibles gastos. Así, evitarás gastar de más y podrás ir ahorrando. También puedes evaluar cuánto dinero dispones en efectivo y en qué caso utilizar una tarjeta de crédito. La idea es que gastes lo necesario y no te generes un sobreendeudamiento que luego te genere preocupaciones.



5. Revisa las políticas de equipaje de la aerolínea en la que viajarás y alista tu maleta solo con lo necesario, usando bolsas al vacío para ahorrar espacio. Siempre guarda tus objetos de valor y un cambio de ropa en tu bolso o mochila personal. Recuerda que muchas aerolíneas en la actualidad solo te permiten viajar con equipaje de mano.



6. Antes de viajar, es importante hacer el check in y tener a la mano los documentos requeridos, incluyendo cartillas de vacunación, visas y permisos de salida. Tu documento de identidad debes llevarlo siempre contigo, así como tus tarjetas de crédito o débito.