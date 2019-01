Siete consejos para elegir tu ropa de baño según la forma de tu cuerpo

¡Con este calor, todos queremos ir a la playa! Y claro pasar unas largas horas ahí tomado el sol y disfrutando del mar... pero el dilema de todos los años es ¿Qué ropa de baño me pongo?

El asesor de imagen personal José Antonio Rivera, nos brinda unos consejos para elegir la ropa de baño que se adapte a tu cuerpo.

1. Si eres bajita, no uses trajes muy recargados ni grandes estampados, las líneas verticales te harán ver alta y más estilizada.

2. Las gorditas deben evitar los trajes de baño muy ceñidos y de dos piezas. Los de una sola pieza le darán una mejor forma a tu cuerpo y disimular el volumen.

3. Si tienes el busto pequeño lo ideal es utilizar los diseños con sujetador al cuello tipo halter, con barbas o copas push-up.

4. Las mujeres que tienen las caderas pequeñas y desean que resalten más dale un toque sexy con un traje de baño que le den volumen en la pieza interior.

5. Si tu espalda es ancha opta por trajes de baño con tirantes anchos para disimular esta zona.

6. Los colores lisos u oscuros estilizan la figura. Los estampados grandes y con relieves son más convenientes para las siluetas delgadas.

7. Los accesorios cumplen un rol muy importante, pareos, collares, aretes, sombreros, etc, pero no te excedas. Recuerda el look que uses en la playa debe ser lo más natural posible.