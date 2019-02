Silvia Cornejo en Para Ellas: ‘Soy alegre, cariñosa y dedicada a mi familia’ | ENTREVISTA | FOTOS

La carismática conductora de televisión Silvia Cornejo se describe, en este cuestionario, como una mujer muy detallista con su pareja, Jean Paul Gabuteau, y con el hijito de ambos, el pequeño Jean Paul.



El amor es...

Un sentimiento lindo, puro y sincero.



Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería?

Me quedaría en mis 30.



Conducir ‘Espectáculos’ en América TV es...

Superdivertido, un trabajo que me encanta.



¿Qué es lo más gracioso que te ha ocurrido conduciendo en vivo?

Me caí. Fue muy gracioso, me reí mucho de mí misma.



¿Cuál es tu género cinematográfico favorito?

Drama.

Si te ganaras la lotería, ¿qué harías con el dinero?

Pondría varias ONG para ayudar a los niños de la calle o abusados por sus familiares.



¿Qué es lo más lindo que hiciste por amor?

Soy muy detallista. Una vez le envié a mi pareja un dron a su oficina con una linda pancarta. También le envío rosas azules y le celebré mes a mes a mi hijito, hasta que cumplió un año.



Ser madre es...

Una experiencia única, que no la cambiaría por nada ni por nadie. No se puede descifrar hasta que te pasa.



¿Cuál es el nombre de tu niño y por qué se lo pusiste?

Se llama Jean Paul por mi esposo y Fabien por un jugador francés.





¿Tienes una mejor amiga?

Tengo dos. ‘Maju’ Mantilla, a quien conozco desde el colegio, y otra amiga trujillana.



¿Cómo definirías el matrimonio?

Como una etapa linda. Por el momento mi pareja y yo no le estamos tomando mucha importancia a la boda, porque nos estamos dedicando a ser padres.



El divorcio es...

Muy tedioso y complicado, pero es parte de la vida si la relación no funciona.



Una meta cumplida...

Tener una familia linda y un hijo maravilloso.



¿Cuál es tu sueño?

Ver a mi hijo realizado, haciendo lo que más le guste.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Alegre, cariñosa y dedicada a mi familia.



Gastas la mayor parte del dinero en...

Antes de ser mamá, en ropa y zapatos. Ahora, en mi hijo o mi pareja.



¿Cuál es tu tema de conversación favorito?

Moda.



Un lugar que te encanta visitar...

Dubái.



Un defecto que superaste con el tiempo...

La impaciencia.



¿Cuál es tu mayor virtud?

Ser muy directa.



Tu lugar preferido en casa...

Mi cuarto.



Una joya que siempre usas...

La cadena de mi hijito, me la regaló Jean Paul.



¿Cuál es el mejor regalo que puedes recibir?

Todo lo relacionado a la belleza y moda.