Stephanie Valenzuela: "Soy complicada, celosa, guerrera, soñadora y sé exactamente a dónde quiero llegar"

La cantante y modelo Stephanie Valenzuela se calificó, en este cuestionario, como una mujer celosa, complicada, soñadora y obstinada. Está convencida de que ‘Nació para brillar’ y haciendo cuentas, afirma que ha conocido 25 países.



El amor es...

Solo sé que enamorarse duele.



¿Qué te hace feliz?

Que mi familia me apoye en lo que hago.



Una mentira piadosa es...

Necesaria.



¿Cuál es el lugar más lindo que conociste?

El Burj Khalifa (un rascacielos ubicado en Dubái).



¿Cuántos países conoces?

Veinticinco.



¿Cuál es el susto más grande que pasaste al viajar?

Dos veces se perdió mi maleta, felizmente apareció después de una semana cada una.



Participar en ‘El artista del año’ es...

Enriquecedor. Tomar clases de canto y baile a diario es una gran preparación, ya que acabo de empezar en mi carrera musical. Me suma mucho, como experiencia y aprendizaje.



¿Cómo defines a Gisela Valcárcel?

Como una persona especial. Crecí viéndola y admirándola y estar en su programa me hace también creer que los sueños se cumplen.



¿En qué pones más atención antes de salir al escenario?

Pienso en toda la gente que me verá y me concentro en no defraudarlos, en especial a mi familia.



¿Cuál es tu frase preferida?

‘Born to shine’ (‘Nacida para brillar’) y lo tengo tatuado.



¿Alguna vez te han estafado?

Sí, dos veces, una con la compra de un departamento y la otra, un exmánager.



¿Cuál es tu plato favorito?

El chupe de camarones de mi mamá.



¿En qué gastas más dinero?

En la producción de mis canciones y mis videoclips.



Lo primero que compraste con tu primer sueldo...

Un jean a mis 13 años. Empecé dictando clases de baile en un gimnasio a niños, me pagaban muy poco, pero me divertía.



Eres una chica...

Soy difícil, complicada, celosa, obstinada, guerrera, soñadora y sé exactamente a dónde quiero llegar.



¿Qué lugares te gustaría conocer?

El Taj Mahal (India), Tokio, China y Singapur.



¿Cómo recibes las críticas destructivas?

Bloqueo, bloqueo, bloqueo.... Los bloqueo de mis redes y de mi mente.



Una meta cumplida...

Tener mi primera canción ‘Intocable’.



Una joya que siempre llevas...

Un diamante tatuado en mi muñeca izquierda, lo hice cuando no tenía ninguno en la vida real y me mentalicé tanto que ahora tengo muchos (risas).



¿Te gusta planchar o cocinar?

No, a mis novios en la primera cita siempre les digo que me quieran como soy.



¿Eres ahorrativa o gastadora?

Ahorrativa.



Tu vehículo preferido es...

Un Ferrari 488 GTB amarillo.