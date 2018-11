Susan Ochoa en Para Ellas: ‘Soy romántica, leal y sincera’ | ENTREVISTA 

Potencia, fortaleza y mucho sentimiento demuestra cada vez que sube a los escenarios la ya famosa cantante Susan Ochoa. Luego de su destacada participación en ‘Los cuatro finalistas’, la chiclayana la sigue rompiendo con el tema ‘Porque esta hembra no llora’. Conozcámosla un poquito más en este cuestionario.



El amor es...

Magia y lo más hermoso, porque de ahí parte todo lo bueno.



No te gusta la gente...

Hipócrita, falsa, que te muestran una cara y cuando te das la vuelta te muerden.



Tus mejores cualidades...

Ser sincera y leal.

Un aspecto de tu personalidad que hayas mejorado...

Mis emociones, porque ahora siento que soy más fuerte.



Si un amigo te pide dinero, ¿se lo das?

Si tuviera las posibilidades en ese momento y es motivo de urgencia, lo haría.



¿Te pareces a lo que dice tu signo zodiacal?

No creo en ningún signo.



¿Pastas o verduras?

Me encantan las pastas.

¿Ropa suelta o ajustada?

Suelta, por mis rollitos.



No te gusta comer...

Pollo broaster ni chifa.



¿Serías infiel?

No sería capaz de ser infiel y tampoco me gustaría que lo fueran conmigo.



Un personaje que te hubiera gustado ser...

Mi Bella Genio, para cumplir muchos deseos míos y de los demás.

Tu frase favorita es...

Porque esta hembra no llora.



La flor que más te gusta...

Las rosas me encantan porque son románticas.



La mayoría de tu ropa es de color...

Oscuro, en especial negro.



Si fueras animal, serías...

Un ave, para poder abrir mis alas y volar muy alto.

¿Tienes mascota?

No, pero me encantan las mascotas.



Un deseo cumplido...

Que más personas conozcan mi talento.



Defínete en tres palabras...

Soy romántica, leal y sincera.



¿Qué te dice la gente cuando te ve por primera vez?

‘Oye, qué diferente eres y un poquito más delgada’.

El Perú es...

Mi corazón. Es la tierra en donde quisiera hacer patria y no irme nunca.



Tu lugar soñado es...

Disney World, porque llevaría a mis hijos y sería un viaje inolvidable.



Un trabajo que odias...

Nunca odié ningún trabajo, por más que unos cansaban más que otros, porque me encanta trabajar.



Tu dibujo animado preferido es...

‘Marco’ en busca de su mamá.

Te falta comprar...

Mi casita.