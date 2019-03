Valeria Piazza en Para Ellas: ‘El amor es infinito’ | ENTREVISTA | FOTOS

Valeria Piazza puede sentirse satisfecha por todo lo que ha logrado a sus escasos 29 años. Flamante Miss Perú Universo 2016, reconocida ‘influencer’, activista por el cuidado del medioambiente y ahora conductora de América Espectáculos. Sin embargo, uno de sus mayores logros, con ayuda de Dios, ha sido superar y mantener controlada una enfermedad.



El amor es...

Infinito.



¿A qué edad decidiste participar en un concurso de belleza?

A los 26 años.



Ser Miss Perú Universo 2016 fue...

Una etapa de mi vida que recordaré siempre con mucho cariño.



La belleza es...

La armonía entre nuestro interior y exterior.

Un sueño cumplido...

Participar en Miss Universo y representar a mi país.



¿Eres donante de órganos?

Sí.



¿Qué deseo te falta realizar?

Cubrir una alfombra roja en Hollywood y poder entrevistar a mis artistas favoritos.



Conducir ‘Espectáculos en América’ es...

Un mundo nuevo para mí y que me encanta.



Trabajar en televisión es...

Como si no fuera un trabajo, disfruto cada instante.

¿Cuál fue tu primer trabajo?

Practicante en una agencia de publicidad y relaciones públicas.



Vivir con una enfermedad crónica autoinmune es...

Una lucha constante que trae incertidumbre, pero al mismo tiempo aprendes a agradecer cada momento y a apreciar las pequeñas cosas de la vida.



¿Cuál es el tema infaltable con tus amigas?

Nuevos proyectos y muchos consejos.



¿En qué situación difícil has tenido que modelar?

En una sesión de fotos en invierno, pero en bikini. Tuve que meterme a una laguna helada. A veces, es un trabajo difícil.



¿Alguna vez te has sentido acosada?

Hace muchos años sentí acoso callejero y hasta dejé de pasar por una esquina por temor.

Si te pudieras reencarnar en un animal, ¿cuál elegirías?

Un delfín o un águila.



¿Te has hecho arreglitos quirúrgicos?

Nunca me he operado nada.



Pierre Cateriano (novio) es...

Mi persona favorita en el mundo.



Tu ONG BOWA es...

Un puente entre la empresa privada, el Estado y las poblaciones menos favorecidas para brindar mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo, cuidando el medioambiente.



¿Qué color te encanta?

Amarillo.

¿Qué olor no soportas?

El de alguien que no se baña.



Te gustan las personas...

Honestas.



Un defecto que has superado...

Mi desorden.



¿Cómo te defines?

Soy perseverante, transparente y buena.



Eres fan de...

Las películas de terror.



¿Tienes mascota?

Sí, Lucca, un Jack Russell.