Vanessa Saba en Para Ellas: ‘La actuación es lo que más me gusta hacer’ | ENTREVISTA 

La actriz Vanessa Saba, a quien vemos cada noche en ‘La piel de Alicia’, reveló muchos secretos de su vida respondiendo nuestro siempre curioso cuestionario.



La actuación es...

Lo que más me gusta hacer.



Un tratamiento de belleza que siempre haces...

Limpieza facial.



¿Te maquillas cuando no actúas?

No.

¿Cuál es el objeto que nunca falta en tu cartera?

Son dos: Mentholatum y el cargador del celular.



El personaje que te trae mejores recuerdos...

María Eduarda de ‘Amor de madre’.



Ser mamá de un delincuente en ‘La piel de Alicia’ es...

Complejo... pero un lindo personaje.

Si tuvieras un hijo así en la vida real, ¿qué harías?

Le hablaría mucho, le preguntaría qué necesita para ser feliz, le recordaría que lo quiero siempre y lo llevaría al psicólogo.



¿Televisión o teatro?

Me gustan mucho los dos. No podría escoger.



¿Cultivas alguna flor o planta?

No.

¿Alguna vez hiciste una venta de garaje?

Creo que sí, pero hace muchos años y no la hice yo, sino mi familia. Yo estaba ahí nomás.



¿Cuantas temporadas te dura la ropa?

Mi ropa favorita la hago durar todos los años que se pueda.



Ser peruana es...

Un constante desafío.

¿Eres tan calmada como pareces?

Ni un poquito. Soy bastante vehemente a veces.



No te gusta la gente que es...

Poco amable, intolerante y arrogante sin merecerlo.



Descríbete en pocas palabras...

Soy voluble, introvertida e inquieta.

¿Cuántos amigos tienes?

Varios amigos, muy amigos y muy queridos. Unos cinco o un poco más.



Tu género literario preferido es...

Depende de la época o de mi estado de ánimo.



¿Te gusta hacer los quehaceres del hogar?

Sí, me gusta limpiar y lavar platos.

Un deseo cumplido...

Hacer pole dance.



¿Cuál es el defecto que no has podido superar?

La terquedad; además, soy agresivo-pasiva.



Tu frase preferida es...

Llorar no da plata.



Una parte de tu cuerpo que no te gusta...

La cadera baja.