Verónica Ayllón en Para Ellas: ‘El amor es lo único que nos hace felices’

La guapa conductora del programa ‘De película’, Verónica Ayllón, se define como una mujer leal y exigente, por eso no sorprende que en este cuestionario levante la voz para criticar a los políticos “que engañan al pueblo buscando votos y después de lo único que se ocupan es de sus intereses”.



El amor es...

Lo único que realmente nos hace felices.



Si dirigieras un filme cinematográfico, ¿a qué género pertenecería?

¡Uy! no sé, ciencia ficción no, terror tampoco, sería una tragicomedia o una película biográfica.



De película es...

Quienes nos escriben por las redes sociales nos dicen que somos un programa diferente y es verdad. Tratamos de tocar temas que no vemos en otros programas.



¿Qué es lo más loco que has hecho en televisión?

Tratar de ser yo misma, aunque eso haya significado a veces tener que remar contra la corriente.

¿Las buenas noticias no venden?

Tenemos suficientes malas noticias como para dar más de lo mismo, es importante poner en el menú las cosas buenas, porque la gente necesita ver cosas positivas y alentadoras.



¿Qué te preguntarías a ti misma en veinte años?

Si cumplí mi misión por pequeña que sea.



¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar?

La lista sería enorme: María Estuardo e Isabel (reina de Escocia), Catalina La Grande (emperatriz de Rusia) o Juana La Loca (reina de Castilla y de Aragón).



Si tuvieras diez segundos para un deseo, ¿qué pedirías?

Felicidad.

¿Alguna vez sufriste acoso en cualquiera de sus formas?

Una vez en las redes sociales, pero felizmente la Policía que se ocupa en estos temas de Internet, es muy eficiente.



¿Cuál es tu hobby?

La música. En mi próxima vida voy a ser cantante y bailarina.



¿Qué tipo de fotos no publicas en tus redes sociales?

En las que salgo mal, supongo que es lo que hacemos todos.



Defínete en tres palabras...

Buen fondo, leal y exigente.

¿A dónde fue el viaje más largo que hiciste?

A Europa.



¿Cuántos pares de zapatos tienes?

No muchos, no soy de esas mujeres que tienen pasión por los zapatos.



Un color de cabello que nunca has tenido...

Negro, rojo ni marrón, nunca me he cambiado el color de pelo, solo me hago rayitos.



Una enfermedad a la que le temes...

Todas.



La política en el Perú es...

Triste y vergonzosa. Da pena ver cómo los políticos engañan al pueblo buscando votos y después de lo único que se ocupan es de sus intereses.