Vitiligo: La enfermedad de la piel que no es contagioso, pero afecta el autoestima de quienes lo padecen

En el Día Mundial del Vitiligo, que se celebra este 25 de junio, es importante saber que es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de manchas blancas ‘tiza’ en diferentes partes del cuerpo, como consecuencia de la destrucción de melanocitos (células epiteliales responsables de dar color a la piel, mediante la producción de melanina).



Carlo Rivera, dermatólogo de la Clínica Dermavan, explica que estas manchas son más frecuentes en las zonas del cuerpo expuestas al sol: manos, brazos, pies, cara y labios. Otras áreas son las axilas y la ingle, alrededor de la boca, los ojos, las fosas nasales, el ombligo, los genitales, las áreas rectales.

NO QUEDAN SOLO EN LA PIEL

Los miran de reojo, evitan saludarlos de mano, les niegan el trabajo. Estas son situaciones a las que se enfrentan los pacientes de vitiligo. El vitiligo no es contagioso, tampoco afecta a los órganos internos. Su aparición es solamente a nivel de la piel. No representa riesgos de vida pero genera serios trastornos psicológicos en quienes lo padecen.



CAUSAS

No hay un estudio médico que determine las causas, lo que se sabe son los factores determinantes: carga genética, enfermedades inmunológicas, estrés, herencia.

Manchas del vitiligo se dan en varias partes del cuerpo. Manchas del vitiligo se dan en varias partes del cuerpo.

Las mujeres aparecen estadísticamente con mayor tendencia a sufrir vitiligo a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, (OMS).

SI LO SUFRES

Busca a un médico especialista que también sepa escuchar y brindar apoyo emocional, infórmate sobre este padecimiento y los tratamientos. Contacta a otras personas que también lo sufren, ellas pueden ayudarte a encontrar fortaleza. Tu familia y tus amigos son otra fuente importante de apoyo.