'La Wawa laptop', la computadora portátil que salva el medio ambiente

Comprar una laptop, usarla un tiempo y después desecharla, es el resumen de la vida útil que le damos a este y otros equipos tecnológicos, que generalmente terminan en chatarra e impactan negativamente el medio ambiente. Nada que ver con la ‘Wawa laptop’, un ordenador portátil hecho con madera y materiales reciclados y que utiliza un panel solar como principal fuente de energía.

Esta novedad fue creada por Javier Carrasco, ingeniero informático y vecino de San Juan de Lurigancho, quien hace dos años ideó esta propuesta digital luego de viajar y ver cómo los niños del interior del país no podían estudiar ni acceder a internet.

“Yo viajaba por trabajo a comunidades alejadas y viendo a los niños, me preguntaba en qué momento estudiaban y por qué no tenían acceso a la tecnología. Diseñé primero una laptop para armar, pero al poco tiempo me di cuenta de que los pequeños necesitaban algo más: usar el equipo como cualquier otro portátil”, señala.

GRAN DURACIÓN



En ese segundo esfuerzo, Javier diseñó la ‘ Wawa laptop’ con madera y panel solar, la cual puede durar hasta 15 años y a la vez, permite formar nuevos ciudadanos digitales con valores medioambientales.

“No queremos crear más desecho tecnológico. Con esta laptop, el usuario simplemente cambia la placa SBC, la que le otorga potencia, si es que quiere un equipo con mejor perfomance, pero no deja de usar el ordenador portátil. Y algo adicional, la placa PCB que permite integrar todos los componentes de la laptop ha sido creada netamente en Perú”, detalla Carrasco, quien saca adelante este esfuerzo con su esposa Milagros Alayo Chau, su hija Alejandra Carrasco Alayo y su amigo César Palomino.

EN COLEGIOS



En la actualidad, las portátiles también se encuentran en tres colegios en San Juan de Lurigancho, Ate y Santa Rosa con un plan de capacitación, capaz de despertar en los estudiantes el interés por desarrollar habilidades y conocimientos de orden tecnológico.

‘Wawa laptop’ cuenta con el respaldo del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica (CIDE-PUCP) y ha sido reconocida por cumplir 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible señalados por la ONU.



Gracias a alianzas estratégicas, la familia Carrasco brinda talleres para docentes y alumnos sobre informática, robótica, IoT (internet de las cosas) y programación web.

