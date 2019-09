Ximena Palomino: ‘Soy una mujer alegre y luchadora’

La vemos sufriendo de lunes a viernes en la telenovela ‘En la piel de Alicia’, pero felizmente, en la vida real, Ximena Palomino es una chica feliz que sigue cumpliendo sus sueños.



Actuar es...

Mi pasión y libertad.



Un deseo profesional cumplido...

Protagonizar una serie de televisión.



¿Cuántos años tienes?

Tengo 26.



De niña querías ser...

Actriz, bailarina y cantante.

Protagonizar ‘En la piel de Alicia’ es...

Una gran responsabilidad y un reto tanto profesional como personal.



¿Qué significa para ti el personaje de ‘Alicia’?

Significa dar la cara por todas aquellas mujeres que somos víctimas de violencia en nuestro país.



¿En qué piensas para llorar tanto en la novela?

Uso distintas técnicas que he aprendido en mi formación actoral y también algunos hechos de mi vida personal que me hagan sentir vulnerable.



¿Te dedicas de lleno a la actuación?

Sí, pero también me gusta bailar y cantar.

¿Tienes mascota?

Sí, un perrito de raza yorkshire llamado ‘Micho’.



Tu primer sueldo lo gastaste en...

No me acuerdo, pero seguramente en comprarle pollo a mi perro.



¿Te gusta tu estatura?

Me encantaría ser más alta.



Lo que más te gusta de tu físico...

Mis ojos.

Un valor que la sociedad debería tener...

Respeto hacia el otro.



¿Sueles reír mucho o estar seria todo el tiempo?

Reír.



¿Ahorradora o gastadora?

Ambas, ¿se puede?



Defínete en pocas palabras.

Soy una chica soñadora, alegre y ansiosa por crecer.

Te consideras una mujer...

Luchadora.



La maternidad es...

Algo en lo que no pienso por ahora (risas).



¿Te gustaría ser mamá?

Aún no.



Encuentras una billetera en el cine, ¿qué haces?

Busco el DNI y cuelgo la foto en mis historias a ver si la persona aparece.

Aparte de la actuación, ¿tienes otras actividades?

Me gusta entrenar y aprender a tocar el ukelele.



Dos actrices peruanas de las que te encante su trabajo.

Jely Reátegui y Magaly Solier.



¿Cuál fue tu primer personaje?

La monjita ‘Abril’, en Cumbia Pop.



¿Eres donante de órganos?

No.



¿A qué edad tuviste tu primer trabajo?

A los 19 años.