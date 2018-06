Mototaxista de Collique construye avión en homenaje a la selección

Las frases ‘Gloria a Perú en las alturas’ y ‘Paren bien las orejas’ decoran el avión reciclado que fabricó don Abraham Ricalde Balvín (50) como homenaje a la selección peruana de fútbol, que participó luego de 36 años en el Mundial de Rusia . Esta avioneta, hecha de carrizo, tubos de luz y llantas de mototaxi, está ubicada en el asentamiento humano Señor Cautivo de Ayabaca, en la Octava Zona de Collique.



¿Señor Abraham, por qué hizo este trabajo?

Fue por amor a la selección y la emoción de estar en el Mundial. A pesar de los resultados, hay que considerar que pasó mucho tiempo para llegar a ese campeonato.



¿Con qué está hecho?

Material de carrizo, llantas de mototaxis, latas de pintura y está forrado con gigantografías recicladas. Tiene seis metros de largo y cuatro metros de ancho.



¿Dónde consiguió este material?

El carrizo lo recogí del cementerio y es lo que queda de las ofrendas florales. Las hélices son las ‘mariposas’ de los ventiladores que recolecté de las chatarrerías y el cuerpo lo cubrí con gigantografías que fueron sacadas de las calles y no servían.



¿Y tiene hasta luces?

Sí, con ayuda de una batería lo puedo iluminar y en la noche se ve bonito.



¿Cuánto tiempo demoró en construirlo?

Me demoré mes y medio.



Tengo entendido que usted es mototaxista, ¿cómo se organizó para hacerlo?

No solo manejo mi mototaxi, también soy pintor y armo antorchas para los colegios. Pero para culminar este proyecto, en la mañana trabajaba en mi moto y por las tardes me dedicaba de lleno al avión. Estaba todos los días y hasta muy tarde, hubo ocasiones en que ni dormía.



¿Usted es bien hincha del fútbol?

Desde joven jugaba con mis amigos en campeonatos, pero ahora estoy muy orgulloso de que la selección haya jugado estos tres partidos.



¿A qué futbolista admira más?

A Edison Flores, el año pasado lo conocí, vino por Navidad a visitar a su abuelita y fui corriendo a buscarlo y me pude tomar una foto con él.



¿‘Orejitas’ Flores sabía de su trabajo?

Sí, los vecinos se lo habían comentado y me felicitó por lo que hacía.



¿El avión se puede trasladar?

Sí, lo lleve afuera del Estadio Nacional para dar apoyo a Paolo Guerrero cuando tuvo el problema del doping.



¿Piensa conservar este avión?

Haré un altillo para mantenerlo sobre mi jardín